Pelligra(Forza Italia): “Trasporto pubblico urbano di nuovo fermo a Vittoria, situazione insostenibile”

Vittoria, 21 marzo 2026 – Il servizio di trasporto pubblico urbano a Vittoria è nuovamente fermo. L’ennesima sospensione, dovuta ai guasti tecnici del mezzo utilizzato per le corse cittadine, riaccende le polemiche su un disservizio che ormai si trascina da mesi e che continua a creare disagi ai cittadini, in particolare anziani, studenti e lavoratori.

A intervenire è il consigliere comunale Biagio Pelligra, esponente di Forza Italia, che denuncia come la situazione sia diventata insostenibile: “Siamo alle solite. Il servizio viene interrotto con una frequenza impressionante perché i mezzi non sono più idonei a circolare e continuano a presentare guasti. È evidente che la manutenzione non basta più e che il parco mezzi necessita di un rinnovo immediato”. Pelligra ricorda come lo stesso sindaco avesse annunciato, anche nella sua relazione annuale, l’acquisto di nuovi autobus destinati al trasporto urbano. “Ad oggi – sottolinea il consigliere – non abbiamo alcun riscontro concreto. Nessun nuovo mezzo è arrivato, nessun miglioramento è stato registrato. Al contrario, il servizio continua a essere sospeso in maniera costante e periodica, con gravi ripercussioni sulla mobilità cittadina”.

Il consigliere evidenzia inoltre che il problema non è nuovo: “Già tempo fa avevamo presentato una nota ufficiale per segnalare la criticità. Nulla è cambiato. È evidente che non si può continuare a gestire un servizio pubblico essenziale con mezzi obsoleti e soggetti a continui guasti”. Pelligra chiede all’amministrazione comunale un intervento immediato e risolutivo: “Il sindaco mantenga gli impegni presi e garantisca finalmente un servizio stabile, efficiente e rispettoso dei cittadini. Non è più accettabile che un’intera comunità debba subire le conseguenze di una gestione approssimativa e di promesse rimaste sulla carta”.

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