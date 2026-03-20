A Ragusa weekend all’insegna di “Hi Love IT”

Ragusa, 20 marzo 2026 – Ragusa si prepara ad accendersi con “HÏ LOVE IT”, l’evento promosso dalla Consulta Giovanile Comunale di Ragusa in collaborazione con “SoHï Events”, in programma sabato 21 marzo a partire dalle ore 22:00.

Per una notte, il cuore del centro storico si trasformerà in un grande punto d’incontro per i giovani: Piazza San Giovanni diventerà il fulcro della movida cittadina, tra musica e condivisione. Ad animare la serata sarà la special guest CHEOPE, accompagnata dal resident DJ Peppe Cascone e dalla voce di Elbusiness.

“Dalla nostra entrata in carica a pieno regime, lo scorso ottobre, la Consulta Giovanile Comunale ha lavorato con l’obiettivo di promuovere iniziative capaci di coinvolgere attivamente i giovani ragusani, affrontando temi che spaziano dal sociale alla cultura, fino alla solidarietà”, – dichiara Emanuele Occhipinti, Presidente della Consulta Giovanile Comunale. – Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto fondamentale rispondere a un’esigenza concreta emersa già da tempo dai giovani del territorio: quella di vivere la città anche attraverso momenti di svago e aggregazione. Eventi come questo, vanno proprio in questa direzione, contribuendo a valorizzare il centro storico e a rafforzare i principali punti di incontro della comunità giovanile, con un impatto positivo sulla movida cittadina. Inoltre, queste iniziative rappresentano anche un’opportunità per valorizzare i talenti, le competenze e l’impegno dei componenti della Consulta Giovanile stessa, rendendoli parte attiva nella costruzione di proposte per la città”.

“La Consulta si dimostra ancora una volta in prima linea a 360 gradi per i giovani della nostra città. Voglio chiarire subito che il nostro ruolo non è quello di trasformarci in un “eventificio”, ma è evidente che eventi di questo tipo sono fortemente richiesti dal pubblico giovanile ed è nostro dovere dare risposte Concrete”, afferma Andrea Licitra, componente della Consulta Giovanile Comunale e rappresentante dell’associazione partner. – Per questo abbiamo messo in campo un progetto certamente ambizioso, soprattutto perché cade di sabato, ma siamo sicuri che andrà bene e che i ragazzi e le ragazze della nostra città risponderanno “presente” con il solito entusiasmo”.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale e di tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alla preziosa collaborazione degli uffici comunali, per la quale Occhipinti e Licitra esprimono un sentito ringraziamento.

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