Vivicittà a Ragusa, una tradizione che si rinnova

Ragusa, 20 marzo 2026 – Tra le città che quest’anno saranno coinvolte nel Vivicittà del prossimo 12 aprile ci sarà ancora una volta Ragusa. Il capoluogo provinciale ibleo è uno dei luoghi ormai iconici per la manifestazione principale del calendario sportivo dell’Uisp, presente sin dalle sue prime edizioni. Il Vivicittà è una prova unica nel suo genere, che mette a confronto decine di gare di 10 km in contemporanea, sparse per l’Italia e non solo che vanno a costruire una classifica nazionale costruita sulla base di particolari bonus matematici legati alle caratteristiche del percorso. Ma l’aspetto agonistico, pur importante, passa sempre in secondo piano rispetto al messaggio sociale che la manifestazione trasmette, quest’anno incentrato su tre principi semplici ma fondamentali per la nostra quotidianità: includere, rigenerare, innovare.

Anche quest’anno la proposta agonistica dell’Asd No al Doping Ragusa che allestisce l’evento è ampia: oltre alla 10 internazionale sono previste la camminata ludico-motoria di 7 km e le prove giovanili che apriranno la giornata con la partenza alle ore 9:00. Il Vivicittà vero e proprio prenderà in via, in contemporanea nazionale, alle ore 10:30 e sarà valido per il Grand Prix Provinciale. Si correrà sul classico circuito dei Tre Ponti, tra le vie del centro per un totale di 3,3 km da coprire per tre volte.

L’evento, per la quinta volta dedicato alla memoria di Titta Tumino, avrà il suo epicentro in Viale Tenente Lena a Ragusa, ma avrà anche un ricco contorno fatto di tante attività fra sport e gioco per intrattenere in bambini, il tutto in Piazza Libertà dalle ore 9:00. Il costo dell’iscrizione è di 12 euro. Come di consueto, il Vivicittà ragusano avrà un importante prologo al giovedì 9 aprile, con la prova di “Porte Aperte”, la gara allestita nel carcere Casa Circondariale di Ragusa, testimoniando la sensibilità verso il problema carcerario che da sempre è un marchio di fabbrica della manifestazione nazionale Uisp.

Un particolare ringraziamento va al sempre presente Comune di Ragusa, nelle persone del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi come anche all’Uisp Territoriale Iblei presieduta da Gabriella Elia.

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