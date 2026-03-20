Ospedale Arezzo a Ragusa, piano di rilancio per decoro e servizi: intesa tra Comune, ASP e Forza Italia

RAGUSA, 20 Marzo 2026 – Una cabina di regia per restituire dignità e funzionalità all’Ospedale Maria Paternò Arezzo. Si è svolto questa mattina, presso la Direzione Generale dell’ASP di Ragusa, un vertice strategico tra il sindaco Peppe Cassì, il Direttore Generale dell’azienda sanitaria, Giuseppe Drago, e il Segretario cittadino di Forza Italia, Alberto Distefano.

L’incontro, nato dall’iniziativa della segreteria azzurra per dare seguito alle segnalazioni di utenti e personale sanitario, ha prodotto un cronoprogramma di interventi rapidi destinati a migliorare la vivibilità della struttura di Ibla.

II tavolo tecnico ha individuato tre priorità assolute che verranno tradotte in impegni operativi immediati: dopo un lungo periodo di chiusura, è stata condivisa la necessità di riattivare il punto di ristoro interno, servizio essenziale per chi vive quotidianamente l’ospedale; programmato il ripristino del manto stradale nelle aree di pertinenza del nosocomio per garantire il transito sicuro di ambulanze e mezzi privati, previsto il potenziamento dei punti luce esterni con tecnologie più performanti, per innalzare gli standard di sicurezza nelle ore notturne.

Soddisfazione è stata espressa da Alberto Distefano (Forza Italia), che ha lodato la concretezza del Direttore Drago: “Abbiamo trovato un interlocutore pronto a tradurre il dialogo in fatti, mettendo al centro la dignità di chi frequenta l’ospedale”.

Sulla stessa scia il sindaco Peppe Cassì, che ha sottolineato l’importanza del fronte comune tra Amministrazione e forze politiche: “Muoversi in modo compatto è la chiave per ottenere risultati rapidi. Con l’ASP abbiamo individuato opere fondamentali per il decoro e la fruibilità di una struttura storica come l’Arezzo.”

Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha confermato la massima disponibilità della struttura tecnica dell’azienda per avviare le procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati.

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