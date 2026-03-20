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Modica | Sport

La Karate Shotokan Modica vola a Malta: la squadra di Orazio Giunta sfida il mondo

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MODICA, 20 Marzo 2026 – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Dal 26 al 29 marzo 2026, la polisportiva Karate Shotokan Modica sarà protagonista ai WKA World Karate Championships – Malta International Open. Un evento di portata globale che vedrà confrontarsi 1322 atleti provenienti da 31 nazioni.

Per la scuola modicana, questa trasferta rappresenta un momento di profondo orgoglio e continuità. La delegazione è guidata dal tecnico Orazio Giunta, che scenderà sul tatami non solo come coach ma anche come atleta, portando avanti l’eredità tecnica ricevuta dal suo storico Maestro. È la dimostrazione vivente di come la passione per il Karate Shotokan si tramandi intatta di generazione in generazione.

La squadra si presenta con un mix di giovanissime promesse e l’esperienza del loro tecnico. Tutti gli atleti gareggeranno sia nel Kata (forma) che nel Kumite (combattimento), dimostrando una preparazione tecnica completa:

• Leonardo Pitino, il più piccolo del gruppo, impegnato nella categoria 6-7 anni; Andrea Spata: In gara per la categoria 8-9 anni;  Piero Spata e Ismael Poidomani, entrambi  pronti a dare battaglia nella categoria 10-11 anni; Giorgio Tela, schierato nella categoria 11-12 anni;  Orazio Giunta, tecnico e guida del gruppo, che darà l’esempio gareggiando nella specialità Kata categoria Seniors.

“Vedere questi giovanissimi atleti affrontare un palcoscenico internazionale – dice Pippo Frasca, coach della Shotokan Karate Modica, maestro di Orazio Giunta – è la prova del grande lavoro svolto in palestra. Giunta, è un allievo d’eccellenza che oggi forma i campioni di domani, incarna perfettamente lo spirito dello Shotokan: disciplina, rispetto e costante ricerca della perfezione”.

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