Cinque milioni di euro per sostenere il settore agricolo contro il caro carburanti

Palermo, 20 marzo 2026 – Mentre il Governo nazionale vara misure emergenziali per contrastare il rincaro di benzina e gasolio, dal cuore agricolo della Sicilia si leva un grido d’allarme: gli interventi attuali non bastano a salvare le aziende agricole. A farsi portavoce del malessere del comparto è l’onorevole Ignazio Abbate (DC), che punta il dito sulla “totale assenza di interventi specifici” per un settore strategico ma estremamente vulnerabile.

Per rispondere concretamente alla crisi, Abbate ha presentato un emendamento alla variazione di bilancio attualmente in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana. L’obiettivo è chiaro: introdurre un contributo per litro di carburante destinato esclusivamente agli agricoltori dell’isola.

La proposta, sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana, prevede uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro.

“Il settore agricolo è tra i più colpiti – spiega Abbate – poiché i produttori non hanno la possibilità di trasferire l’aumento dei costi energetici sui prezzi di vendita, che sono determinati dal mercato e non da chi coltiva la terra.”

I dati riportati dal deputato descrivono una situazione emergenziale. Nonostante piccoli assestamenti temporanei, il costo del gasolio agricolo ha subito un’impennata verticale:

Data Prezzo al litro (Gasolio Agricolo) 28 Febbraio 0,92 € Dati attuali ~ 1,50 € Picco inizio guerra Ucraina 1,54 €

Con previsioni che ipotizzano il superamento della soglia psicologica di 1,54 euro, il rischio è la paralisi operativa.

Senza un sostegno pubblico, la stagione agricola siciliana potrebbe non partire mai. Il caro carburanti colpisce proprio nel momento cruciale delle attività stagionali, dalla raccolta dei foraggi a quella dei cereali.

“Molte aziende rischiano di non poter avviare le attività,” conclude Abbate, sottolineando come l’agricoltura sia già stremata da condizioni climatiche avverse e prezzi di mercato troppo bassi. L’appello a Parlamento e Governo regionale è dunque quello di agire con urgenza per evitare scelte “irresponsabili” che danneggerebbero l’intera economia siciliana.

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