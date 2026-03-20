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Attualità | Modica

Modica. È deceduta Silvana Cassarino, storica titolare del negozio “Nuvole”

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Modica, 20 marzo 2026 – La città si stringe nel ricordo di Silvana Cassarino, stimata e apprezzata imprenditrice locale, anima e cuore dello storico negozio “Nuvole”.
Per oltre quarant’anni, la Cassarino ha dedicato la sua vita con passione, cura e dedizione alla sua attività, trasformandola in un punto di riferimento per intere generazioni. Le sue stesse parole raccontano meglio di ogni altra cosa il senso del suo percorso:
“Sono passati 40 anni di nuvole bianche, rosa e azzurre. Ho dedicato con passione e dedizione questa impresa.”
Un impegno costante, portato avanti con amore e sensibilità, che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale e commerciale della città.
La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, non solo per chi l’ha conosciuta personalmente, ma per tutta la comunità che ha avuto modo di apprezzarne la professionalità, gentilezza e lo spirito imprenditoriale.
Questa mattina si svolgeranno i funerali alle ore 10:30 nella chiesa di San Luca a Modica.

© Riproduzione riservata
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