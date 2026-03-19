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È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni

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Varese, 19 Marzo 2026 – La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni.
È morto a Varese Umberto Bossi, aveva 84 anni

“Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. Il tuo immenso popolo ti rende omaggio e continuerà a camminare sulla strada che hai tracciato: quella della Libertà. Ciao, Capo. A Dio”. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini, che ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e che tornerà a Milano con il primo volo. (ANSA)

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