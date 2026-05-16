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Attualità | Modica

Frigintini festeggia la salvezza, ma resta il nodo campo “Tantillo”: a che punto sono i lavori

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MODICA / FRIGINTINI, 16 Maggio 2026 – L’entusiasmo  a Frigintini, frazione di anodica,  è ancora palpabile. Il mantenimento della categoria da parte del Frigintini Calcio è un traguardo straordinario, un risultato di vitale importanza che unisce tutta la comunità, i tifosi, le famiglie e la società sportiva in un unico grande applauso ai ragazzi e allo staff.
Tuttavia, proprio nel momento del massimo orgoglio sportivo, per molti residenti e appassionati torna spontaneo e inevitabile volgere lo sguardo verso una ferita ancora aperta nel tessuto della frazione: la situazione dello stadio “Vincenzo Tantillo”.
Il cartello parla chiaro, ma il cantiere sembra fermo
Se si passa davanti ai cancelli della struttura, i documenti ufficiali sembrano tracciare un percorso ben definito. La tabella informativa affissa sulla recinzione riporta scadenze precise:
• Data inizio lavori: 09 febbraio 2026
• Fine prevista dei lavori: 07 agosto 2026
Siamo a metà maggio e, guardando all’interno, la realtà temporale contrasta con quella visiva. Ad oggi, l’intera struttura si presenta ancora in uno stato di apparente fermo e abbandono. A preoccupare i cittadini non è solo la mancanza di operai o di mezzi in azione, ma anche il deterioramento visibile di alcune parti del complesso, inclusa una porzione della recinzione esterna che risulta già danneggiata.
Una richiesta di chiarezza (senza polemiche)
L’intento della comunità non è quello di sollevare polemiche sterili o puntare il dito contro qualcuno. L’obiettivo è puramente costruttivo. Chi ama Frigintini sa perfettamente che la frazione merita uno spazio sportivo decoroso, sicuro e funzionale: un punto di riferimento non solo per la prima squadra, ma soprattutto per la crescita dei ragazzi del settore giovanile e per l’aggregazione delle famiglie.
Per questa ragione, dal paese si leva una richiesta legittima: ricevere un aggiornamento ufficiale.
• Quali sono i reali motivi di questo stallo?
• I tempi di consegna previsti per agosto verranno rispettati o si profilano slittamenti?
“Senza accusare nessuno, crediamo sia semplicemente giusto che la comunità venga informata sullo stato dell’arte – dicono i tifosi -. Il Frigintini Calcio ha fatto la sua parte sul campo, ora serve che anche le infrastrutture siano all’altezza del valore di questa società.”
L’auspicio di tutti è che si possa fare chiarezza al più presto e che, al di là delle scadenze estive del cartello, il “Vincenzo Tantillo” possa essere consegnato alla città, completo e totalmente fruibile, entro la fine dell’anno. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni o chiarimenti ufficiali da parte degli organi competenti.

© Riproduzione riservata
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