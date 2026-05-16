Pozzallo. Il marrobbio distrugge ancora: pontili distrutti e l’ira dei pescatori “noi, lasciati soli”

POZZALLO, 16 Maggio 2026 – Come ogni anno, il marrobbio torna a fare danni. Nella mattinata, difatti, un altro pontile, presso il porto piccolo pozzallese, è stato seriamente danneggiato da quel fenomeno meteorologico-oceanografico tipico della Sicilia e di alcune zone del Mediterraneo, che consiste in una rapida, imprevedibile e sensibile variazione del livello del mare.

Non si contano più i danni e le devastazioni che subiscono i pescatori ogniqualvolta si presenta questo strano ed inquietante fenomeno atmosferico. Danni calcolabili in molte decine di migliaia di euro e che lasciano pescatori, diportisti e i proprietari del pontile con l’amaro in bocca dopo aver fatto una prima, sommaria stima.

Il porticciolo, così come lo chiamano in molti, è attualmente interessato anche da alcune criticità legate all’insabbiamento, giunto a livelli sconcertanti, con nessuna risposta arrivata dalle istituzioni politiche e neanche da chi si occupa seriamente del porto, ovvero l’Autorità di gestione che raggruppa i porti di Pozzallo, Siracusa, Augusta e Catania.

Non si registrano fortunatamente altri danni per le imbarcazioni ormeggiate al porticciolo ma tanta è la rabbia dei pescatori che non sanno, oramai, a quale santo votarsi.

I militari della Capitaneria di porto pozzallese hanno fatto un sopralluogo, in mattinata, solo per accertarsi dei danni.

È dal 2007 che il porticciolo registra danni seri a causa del marrobbio. In altre circostanze, oltre ai pontili, pescatori e diportisti hanno visto inabissarsi anche molte barche. Alcuni proprietari di yacht, negli anni passati, hanno disdetto l’arrivo a Pozzallo in mancanza di sicurezza e di soluzioni all’annoso problema. Un danno che sembra non interessare nessuno. “Vengono qui solo in periodo di elezioni – dicono i pescatori, parecchio arrabbiati – I danni restano solo a noi”.

L’unico, per onor di cronaca, che in mattinata ha alzato la voce con un post su Facebook, è stato Pino Asta, futuro candidato alle prossime elezioni, fra 12 mesi. “Ci risiamo. Stamattina – scrive Asta – Ennesimo marrobbio al Porto Piccolo di Pozzallo. Pontili distrutti, barche danneggiate, gente che lavora lasciata sola. Ma tranquilli: tra poco arriveranno i professionisti della passerella, quelli (Nazionali & Regionali) delle foto in modalità teatro. Altri 11 mesi e si cambia musica e registro”.

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