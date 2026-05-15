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Attualità | Modica

Donazione organi e trapianti. Se ne parlerà in un convegno a Modica

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Modica, 15 maggio 2026 – Modica ospiterà, l’ultimo fine settimana di maggio, un momento importantissimo di confronto sul tema della donazione degli organi e dei trapianti, su iniziativa di Atcom Sicilia.
Venerdì 29 maggio dalle 15.30 e sabato 30 maggio dalle 9 del mattino infatti, all’auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti, ci sarà un convegno diviso in due sezioni con i lavori moderati dal giornalista professionista e comunicatore pubblico e istituzionale Marco Magheri. Si tratta di un’assise di respiro nazionale, dedicata ad una delicata materia e che riserva particolare attenzione all’informazione e alle ‘opposizioni’. Prevista la presenza di prestigiosi relatori, autentici luminari sul tema, a cominciare dal professore Ignazio Marino, dal professore Salvatore Gruttadauria, dalla dottoressa Erika Cordella che offriranno l’opportunità di informarsi e conoscere i molti aspetti inerenti la tematica.
L’iniziativa, porta la firma in calce dell’avvocato Corrado Garofalo, responsabile regionale di AtCom che ha spiega di aver promosso un’iniziativa “non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutte le persone che hanno voglia di sapere per fare scelte consapevoli”.

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