Il “Besta” di Ragusa premiato ai Campionati JA Sicilia 2026, un progetto sostenuto dal Libero Consorzio

Ragusa, 15 maggio 2026 – Importante riconoscimento per l’I.T.C.A. “Fabio Besta” di Ragusa ai Campionati Territoriali di Imprenditorialità JA Sicilia 2026, svoltisi il 5 maggio presso l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo. La classe 4BM indirizzo SIA si è distinta ottenendo il premio come “Migliore Istituto Esordiente” grazie al progetto innovativo “Ibleo Sensor”, sviluppato nell’ambito del programma Junior Achievement Italia. Il progetto, coordinato dalla docente Sabrina Seggio con il supporto tecnico dell’ingegnere Nicola Didomenico, è stato sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha creduto sin dall’inizio nel valore educativo, sociale e ambientale dell’iniziativa.

L’evento ha coinvolto circa 500 studenti provenienti da 11 scuole siciliane e oltre 40 mini-imprese, confermandosi tra le più importanti manifestazioni regionali dedicate alla cultura imprenditoriale giovanile, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto presentato dagli studenti del “Fabio Besta”, denominato “IbleoCare_JA”, nasce con l’obiettivo di contrastare lo spreco idrico attraverso un dispositivo intelligente per il monitoraggio dell’umidità del terreno. Il sensore “Ibleo Sensor” consente infatti di rilevare il livello di umidità del suolo e la temperatura, permettendo di irrigare solo quando necessario, con un risparmio stimato fino al 25% dei consumi idrici. Pensato per giardini privati e piccoli orti domestici, il dispositivo si distingue per semplicità d’uso, accessibilità economica e sostenibilità ambientale.

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno lavorato non solo alla progettazione tecnica del prototipo, ma anche allo sviluppo di un vero modello imprenditoriale, attraverso attività di analisi di mercato, business plan, strategie di marketing, gestione economica e comunicazione digitale, consolidando competenze trasversali legate al problem solving, al lavoro di squadra e alla gestione del tempo.

La competizione di Milazzo ha rappresentato un importante momento di confronto tra scuola, università, imprese e istituzioni, con la partecipazione di Junior Achievement Italia, Sicindustria Giovani Imprenditori, Università di Messina e numerosi partner del territorio. Il riconoscimento ottenuto dalla 4BM SIA conferma la capacità degli studenti del “Fabio Besta” di coniugare formazione economica, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, valorizzando il talento e la creatività delle nuove generazioni. La mini-impresa “IbleoCare_JA” guarda già al futuro con una nuova fase di sviluppo orientata all’Agricoltura 4.0, attraverso sistemi avanzati di monitoraggio e gestione intelligente dell’irrigazione destinati anche alle aziende agricole

Salva