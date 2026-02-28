  • 1 Marzo 2026 -
  • 1 Marzo 2026 -
Attualità | Scicli

Scicli e la via Mormina Penna patrimonio dell’umanità Unesco nella campagna Fiat

L'immagine guida della Topolino Fiat è ambientata nella strada settecentesca sito culturale della World Heritage List
  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 28 febbraio 2026 – Fiat ha svelato oggi l’immagine guida della sua Topolino.
Dopo le anteprime delle scorse settimane è stata pubblicata oggi la foto di lancio della minicar del gruppo Stellantis: la piccola auto sfreccia in via Mormina Penna a Scicli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Nello scorso giugno l’amministrazione Marino e la Scicli Film Commission hanno ospitato la troupe della agenzia di pubblicità che ha scelto gli iblei come location della campagna promozionale della piccolina di casa Fiat.
Oggi è stata svelata la foto più importante, quella dell’auto nella settecentesca strada barocca, uno dei siti culturali più affascinanti del Belpaese.

1 commento su "Scicli e la via Mormina Penna patrimonio dell'umanità Unesco nella campagna Fiat"

