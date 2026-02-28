  • 28 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Il Modica Calcio pronto allo scontro al vertice contro la Messana

Live all'interno di R.T.M Sport a partire dalle 14,55 con Luca Basile, dallo stadio "Pietro Scollo" la radiocronaca di Salvatore Cannata
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 febbraio 2026 – Il Modica Calcio si prepara all’ultimo big match della stagione, al “Pietro Scollo” arriva la Messana, formazione protagonista nell’occasione del gol iconico di questa stagione rossoblù, il gol di Romano su punizione.

Dopo il 2-3 dell’andata la banda di Raciti si prepara a raccogliere punti necessari a chiudere il discorso campionato prima possibile. Il gruppo è al completo, ad eccezione dello squalificato Sangarè e dell’infortunato Maimone. Valenca e compagni si sono preparati nel migliore dei modi per l’incontro, con l’entusiasmo che continua ad essere il vero protagonista all’interno di questo gruppo.

La qualità dell’avversario si conosce bene, la formazione messinese a dicembre ha cambiato tanto ma ha mantenuto la stessa qualità e lo stesso carattere che l’hanno contraddistinta nella prima parte di stagione. A prescindere dal pareggio casalingo contro la Leonfortese nell’ultimo match, la posizione in classifica attuale dimostra quanto sia stata una stagione importante per questa formazione che ha già affrontato il Modica tre volte, con due sconfitte di misura e un pareggio.

Sicuramente le motivazioni non mancheranno per le due compagini che sono a lavoro per raggiungere i propri obiettivi, legati entrambi ai vertici di questo campionato.

Vediamo, quindi, chi sono i convocati di mister Raciti per la gara di Domenica 1 Marzo alle 15:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia

Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello, Fravola.

Attaccanti: Savasta, Belluso, Torres, Bonanno.

La partita sarà radiotrasmessa su RTM e RTMONAIR.IT. Dallo stadio ci sarà Salvatore Cannata, dallo studio Luca Basile.

 

© Riproduzione riservata
592966

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube