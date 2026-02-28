Il Modica Calcio pronto allo scontro al vertice contro la Messana

Modica, 28 febbraio 2026 – Il Modica Calcio si prepara all’ultimo big match della stagione, al “Pietro Scollo” arriva la Messana, formazione protagonista nell’occasione del gol iconico di questa stagione rossoblù, il gol di Romano su punizione.

Dopo il 2-3 dell’andata la banda di Raciti si prepara a raccogliere punti necessari a chiudere il discorso campionato prima possibile. Il gruppo è al completo, ad eccezione dello squalificato Sangarè e dell’infortunato Maimone. Valenca e compagni si sono preparati nel migliore dei modi per l’incontro, con l’entusiasmo che continua ad essere il vero protagonista all’interno di questo gruppo.

La qualità dell’avversario si conosce bene, la formazione messinese a dicembre ha cambiato tanto ma ha mantenuto la stessa qualità e lo stesso carattere che l’hanno contraddistinta nella prima parte di stagione. A prescindere dal pareggio casalingo contro la Leonfortese nell’ultimo match, la posizione in classifica attuale dimostra quanto sia stata una stagione importante per questa formazione che ha già affrontato il Modica tre volte, con due sconfitte di misura e un pareggio.

Sicuramente le motivazioni non mancheranno per le due compagini che sono a lavoro per raggiungere i propri obiettivi, legati entrambi ai vertici di questo campionato.

Vediamo, quindi, chi sono i convocati di mister Raciti per la gara di Domenica 1 Marzo alle 15:

Portieri: Romano, Truppo, Floridia

Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Cappello, Fravola.

Attaccanti: Savasta, Belluso, Torres, Bonanno.

La partita sarà radiotrasmessa su RTM e RTMONAIR.IT. Dallo stadio ci sarà Salvatore Cannata, dallo studio Luca Basile.

