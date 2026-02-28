Forza Italia Modica: direttivo su sicurezza e stabilizzazione ASU

MODICA, 28 Febbraio 2026 – – Si è svolta venerdì la riunione del direttivo di Forza Italia Modica, convocata dal coordinatore cittadino Giorgio Aprile. L’incontro ha segnato un passaggio importante per l’assetto interno del partito e, soprattutto, per il posizionamento politico nei confronti dell’amministrazione comunale.

Durante la seduta, il direttivo ha approvato all’unanimità il regolamento per l’organizzazione amministrativa della segreteria, un passo necessario per strutturare meglio l’azione del partito sul territorio. Tuttavia, il cuore del dibattito si è spostato rapidamente sulle istanze che Forza Italia intende sottoporre alla giunta cittadina.

Il partito ha deliberato la necessità di integrare il programma amministrativo con due punti ritenuti prioritari e non più rinviabili: attuazione immediata di interventi mirati per incrementare i livelli di sicurezza in città, tema particolarmente avvertito dalla cittadinanza; una battaglia storica di Forza Italia che mira a dare certezze contrattuali ai lavoratori e, contemporaneamente, a potenziare l’efficienza dei servizi comunali.

Secondo il direttivo, la stabilizzazione dei lavoratori ASU non è solo un atto di giustizia sociale, ma una scelta strategica. L’idea è quella di impiegare queste risorse nel corpo della Polizia Municipale, garantendo così una presenza costante di agenti sul territorio e un potenziamento dei servizi di sicurezza locale.

Il tono del coordinatore Giorgio Aprile (foto) è chiaro e deciso. Forza Italia chiede un cambio di passo nel metodo di lavoro con gli alleati: «Il partito rivendica con determinazione il proprio ruolo politico all’interno del governo della città, senza se e senza ma. Chiediamo all’amministrazione una maggiore attenzione ai grandi temi e auspichiamo un confronto più serrato e continuo con i nostri consiglieri e i nostri amministratori».

Salva