  • 28 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Forza Italia Modica: direttivo su sicurezza e stabilizzazione ASU

Il coordinatore cittadino Giorgio Aprile: «Rivendichiamo il nostro ruolo politico. Serve più confronto e attenzione sui temi caldi della città»
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 28 Febbraio 2026 –  – Si è svolta venerdì la riunione del direttivo di Forza Italia Modica, convocata dal coordinatore cittadino Giorgio Aprile. L’incontro ha segnato un passaggio importante per l’assetto interno del partito e, soprattutto, per il posizionamento politico nei confronti dell’amministrazione comunale.

Durante la seduta, il direttivo ha approvato all’unanimità il regolamento per l’organizzazione amministrativa della segreteria, un passo necessario per strutturare meglio l’azione del partito sul territorio. Tuttavia, il cuore del dibattito si è spostato rapidamente sulle istanze che Forza Italia intende sottoporre alla giunta cittadina.

Il partito ha deliberato la necessità di integrare il programma amministrativo con due punti ritenuti prioritari e non più rinviabili: attuazione immediata di interventi mirati per incrementare i livelli di sicurezza in città, tema particolarmente avvertito dalla cittadinanza; una  battaglia storica di Forza Italia che mira a dare certezze contrattuali ai lavoratori e, contemporaneamente, a potenziare l’efficienza dei servizi comunali.

Secondo il direttivo, la stabilizzazione dei lavoratori ASU non è solo un atto di giustizia sociale, ma una scelta strategica. L’idea è quella di impiegare queste risorse nel corpo della Polizia Municipale, garantendo così una presenza costante di agenti sul territorio e un potenziamento dei servizi di sicurezza locale.

Il tono del coordinatore Giorgio Aprile (foto) è chiaro e deciso. Forza Italia chiede un cambio di passo nel metodo di lavoro con gli alleati: «Il partito rivendica con determinazione il proprio ruolo politico all’interno del governo della città, senza se e senza ma. Chiediamo all’amministrazione una maggiore attenzione ai grandi temi e auspichiamo un confronto più serrato e continuo con i nostri consiglieri e i nostri amministratori».

© Riproduzione riservata
592963

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube