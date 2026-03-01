A Portopalo nel pomeriggio giunti 83 migranti, in serata a Pozzallo altre 47 persone. Stanno tutti bene

Portopalo di Capo Passero, 28 Febbraio 2026 – Doppio sbarco dopo i 37 migranti arrivati stamani al porto di Pozzallo. Nel pomeriggio, a Portopalo, sono stati 83 i migranti giunti stremati da un lungo viaggio. Sono tutti uomini, con qualche giovane sotto i 18 anni, in buone condizioni di salute, intercettati poco dopo le 14,30 nella zona della chiesa nuova, di fronte all’isola di Capo Passero. Sono giunti davanti alla scogliera dove sono rimasti fermi in attesa che venissero i soccorsi. Due gli egiziani e 81 i bengalesi che hanno dichiarato le proprie generalità alle forze dell’ordine. Sul posto anche la Protezione civile e la Croce Rossa. In tarda serata, gli 83 migranti sono stati trasferiti ad Augusta.

In serata, secondo sbarco odierno per la città di Pozzallo. Sono 47 i migranti arrivati: 33 uomini, 3 donne, 9 minori maschi e 2 minori femmine. Tutti in ottimali condizioni di salute, stando a quanto riferito. Dopo i controlli sanitari e la foto segnalazione, i migranti sono stati portati in bus presso l’hotspot portuale.

I migranti sono stati issati sulla motovedetta della Capitaneria di porto da un vecchio motopesca. Sono di nazionalità Ghana, Eritrea e Sudan e sembra che l’imbarcazione sia partita dalla Libia orientale, forse da Tobruk.

Malta, come quasi sempre accade, non ha risposto alla richiesta di intervento e il barcone ha lentamente proseguito la sua rotta verso il Sud-Est della Sicilia.

Non è escluso, alla luce anche di quello che sta accadendo a Lampedusa, con continui sbarchi, che anche nei prossimi giorni possano arrivare barchini con meno di 50 migranti per volta.

