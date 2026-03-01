Giallo a Catania: trovata morta in uno stabile abbandonato

CATANIA, 01 Marzo 2026 – – Una scoperta agghiacciante ha scosso la serata catanese. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all’interno di un edificio fatiscente in via Domenico Tempio, un’area nota per il degrado situata nella zona periferica del capoluogo etneo. Al momento, l’identità della vittima resta un mistero e il caso è avvolto dal più stretto riserbo investigativo.

La Scoperta e i Primi Rilievi

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni passanti. Attirati da movimenti sospetti o dalla sagoma visibile all’interno dello stabile abbandonato, i cittadini hanno allertato il Numero Unico di Emergenza.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania. L’area è stata immediatamente transennata per permettere alla Polizia Scientifica di effettuare i rilievi tecnico-scientifici necessari. Ogni dettaglio all’interno del rudere è al vaglio degli inquirenti per capire se il luogo del ritrovamento coincida effettivamente con la scena del crimine.

L’Inchiesta: Ipotesi Omicidio

La Procura della Repubblica di Catania ha preso in mano il coordinamento delle indagini. Il procuratore aggiunto Liliana Todaro ha già disposto l’apertura di un fascicolo. Sebbene non si escluda alcuna pista – dal malore al gesto estremo – l’ombra dell’omicidio è quella che al momento richiede i maggiori accertamenti.

“Le prossime ore saranno cruciali per dare un nome alla vittima e ricostruire i suoi ultimi contatti,” trapela da fonti vicine all’indagine.

