Sanremo 2026: Il Trionfo della Tradizione e il Cuore di Napoli

Si è conclusa la 76esima edizione del Festival di Sanremo, e il verdetto del Teatro Ariston parla chiaro: a vincere è la melodia italiana più autentica. Sal Da Vinci ha trionfato con il brano “Per sempre sì”, una dedica solenne all’amore e alla famiglia che ha saputo toccare le corde del grande pubblico e delle giurie.

Il successo di Sal Da Vinci non è solo un traguardo personale, ma un momento storico per la sua città. Era infatti dal 1988, anno della vittoria di Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”, che un artista napoletano non saliva sul gradino più alto del podio sanremese. In lacrime e visibilmente commosso, il cantautore ha dedicato il premio a Napoli e alla sua famiglia, inginocchiandosi sul palco in un gesto di profonda gratitudine.La serata finale condotta da Carlo Conti con la complicità di una scintillante Laura Pausini,ha visto una sfida serratissima che ha portato nella Top 5 :

Sal DaVinci

Sayf

Ditonellapiaga

Arisa

Marco Masini&Fedez

Altri artisti hanno lasciato il segno ricevendo prestigiosi riconoscimenti

Premio della Critica “Mia Martini”

a Fulminacci per la sua “Stupida sfortuna”.

Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” e Premio TIM: Vinti da Serena Brancale, l’artista più votata dal pubblico durante le prime serate.

Premio Miglior Testo “Sergio Bardotti”: Andato al duo inedito Fedez & Masini per “Male necessario”.

Mentre cala il sipario sull’Ariston, Carlo Conti ha già passato il testimone: il Festival 2027 sarà guidato da Stefano De Martino. Ma per ora, l’Italia canta con Sal Da Vinci.

