Pozzallo. Prevenzione rischio idrogeologico, al via i lavori

Pozzallo, 01 marzo 2026 – Inizieranno nelle giornate di domani e dopodomani, 2/3 marzo 2026, le operazione di installazione del cantiere per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazioni della zona compresa fra viale Papa Giovanni XXIII-via dell’Arno e via Rapisardi, finanziati dal Governo Nazionale per un importo di 1 milione di euro.

L’intervento, dichiara il Primo Cittadino Roberto Ammatuna, riguarderà la realizzazione di una vasca di laminazione (accumulo) da collocare all’interno della piazzetta posta tra la via dell’Arno e Viale Papa Giovanni XXIII per captare parte delle acque meteoriche provenienti dalla condotta esistente di via Papa Giovanni XXIII, in modo da alleggerire la portata dei canaloni esistenti su via dell’Arno (1° intervento).

Il successivo intervento (2° intervento) sarà mirato a ridurre il rischio di allagamento che si verifica in via Alfieri-via Galilei, mediante il potenziamento del canale di acque bianche esistente, con la

realizzazione di un nuovo grande canale su via dell’Arno in direzione via Mario Rapisardi, che dovrà raccordarsi con i canali esistenti in prossimità della foce degli stessi.

Questi interventi si rendono assolutamente necessari per evitare a Pozzallo, nei prossimi anni, gli inutili dibattiti, dopo eventuali danni, che speriamo non si verifichino mai, dovuti a fenomeni

meteorologici avversi e sulle cause che avevano impedito la realizzazione di opere di messa in sicurezza del territorio.

Chiaramente si è consapevoli che non mancheranno disagi all’assetto della viabilità esistente ed in

particolare alle molteplici attività commerciali presenti in loco, tuttavia l’intervento si rende

indispensabile per porre in sicurezza la zona più volte soggetta ad allagamenti con pericolo per la

pubblica incolumità. A breve sarà reso noto il nuovo piano del traffico autoveicolare.

