Vittoria, fermati con l’auto piena di attrezzi rubati: denunciati per ricettazione

VITTORIA, 01 Marzo 2026 – Continua senza sosta il giro di vite della Polizia di Stato sul territorio ipparino. Nelle ultime ore, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno denunciato a piede libero due uomini, un   italiano e un  romeno, con l’accusa di ricettazione.

L’operazione è scattata durante i consueti servizi di controllo del territorio, volti a prevenire i reati predatori nelle zone nevralgiche della città. Gli agenti hanno intercettato un’autovettura con a bordo i due soggetti che, per l’orario e l’atteggiamento sospetto, hanno spinto i poliziotti a procedere con un accertamento più approfondito.

Durante la perquisizione del veicolo, gli operatori hanno rinvenuto un vero e proprio “carico” di dubbia provenienza: numerosi attrezzi e utensili professionali stipati nell’abitacolo. Alla richiesta degli agenti di fornire prove dell’acquisto o una spiegazione plausibile sul possesso di tale materiale, i due non hanno saputo fornire risposte convincenti.

Data l’impossibilità di giustificare la provenienza della merce, i due uomini sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per i rilievi di rito. Al termine degli accertamenti, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di essere riconsegnato ai legittimi proprietari.

Le autorità invitano chiunque avesse subito furti di attrezzature da lavoro nelle ultime settimane a mettersi in contatto con il Commissariato per l’eventuale riconoscimento della refurtiva.

