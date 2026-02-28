Operazione “Roaring Lion”, Stati Uniti e Israele colpiscono l’Iran: il Medio Oriente sull’orlo di una nuova escalation

di Giannino Ruzza

Stati Uniti e Israele hanno avviato nelle ultime ore l’operazione militare denominata “Roaring Lion”, un’azione congiunta contro obiettivi strategici in territorio iraniano che segna un salto di qualità nel confronto tra i tre Paesi e apre una fase di estrema instabilità in Medio Oriente. Secondo le prime ricostruzioni, l’operazione avrebbe preso di mira infrastrutture considerate sensibili per il programma missilistico e nucleare di Teheran, oltre a centri di comando militare e depositi ritenuti collegati ai Pasdaran, con attacchi concentrati in più aree del Paese. Nella capitale e in altre città sono state segnalate esplosioni e l’attivazione dei sistemi di difesa aerea, mentre le autorità iraniane hanno disposto la chiusura dello spazio aereo e l’innalzamento del livello di allerta in tutto il territorio nazionale. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza, sospeso il traffico aereo civile e rafforzato le misure di sicurezza per la popolazione, temendo ritorsioni dirette attraverso missili o droni, mentre Washington ha definito l’operazione come un intervento mirato e preventivo volto a neutralizzare capacità militari ritenute una minaccia imminente e a impedire ulteriori sviluppi nel programma nucleare iraniano. Teheran ha condannato l’attacco parlando di aggressione coordinata e promettendo una risposta proporzionata, annunciando la mobilitazione delle forze armate e lasciando intendere che la reazione potrebbe estendersi oltre un confronto convenzionale, coinvolgendo anche alleati regionali. Nelle stesse ore si registrano movimenti militari nel Golfo Persico e un rafforzamento dei dispositivi di difesa in diversi Paesi dell’area, con particolare attenzione alla sicurezza delle rotte energetiche e delle infrastrutture strategiche. L’operazione “Roaring Lion” arriva dopo mesi di tensioni crescenti e negoziati difficili sul dossier nucleare, in un contesto segnato da accuse reciproche e da una progressiva erosione dei canali diplomatici. Le principali capitali europee e asiatiche hanno espresso forte preoccupazione, invitando a evitare un’escalation che potrebbe trasformare un’azione circoscritta in un conflitto regionale su larga scala. I mercati internazionali reagiscono con volatilità, soprattutto nel comparto energetico, mentre analisti e osservatori sottolineano che le prossime ore saranno decisive per capire se “Roaring Lion” resterà un’operazione limitata o rappresenterà l’inizio di una nuova fase di confronto diretto destinata a ridisegnare gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Negli ultimi minuti l’agenzia Associated Press e altre fonti internazionali citano dichiarazioni ufficiali dal governo di Bahrein secondo cui un attacco missilistico ha preso di mira la sede della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti nel regno insulare nel Golfo Persico, mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensifica. Il governo del Bahrein ha confermato che missili sono stati lanciati verso la base navale statunitense, anche se i dettagli sui danni effettivi o eventuali vittime non sono stati chiariti finora e le dichiarazioni rimangono preliminari. Secondo quanto riportato da queste fonti, l’attacco sarebbe avvenuto nel contesto della risposta iraniana ai raid su obiettivi in territorio iraniano da parte di Stati Uniti e Israele. Le autorità statunitensi stanno valutando la situazione mentre si verificano esplosioni e allarmi in diverse parti della regione, con l’Iran che ha promesso di trattare come “obiettivi legittimi” tutte le installazioni militari statunitensi e israeliane nel caso di un conflitto aperto. Spazi aerei chiusi negli Emirati Arabi e sospensione di tutte le attività in Israele tranne nei settori considerati eccezionali.

