Modica, ruba energia per 50.000 euro nella sua lavanderia: arrestato due volte in pochi giorni

Modica, 28 Febbraio 2026 – Un imprenditore modicano di 61 anni è finito al centro di una complessa operazione dei Carabinieri della Stazione di Modica, accusato di furto aggravato di energia elettrica. L’uomo aveva trasformato la sua lavanderia in un centro di prelievo abusivo, riuscendo a sottrarre elettricità per un valore che supera i 50.000 euro.

L’indagine è scattata a seguito di alcune anomalie segnalate da E-Distribuzione. Durante un controllo mirato, i militari e i tecnici hanno scoperto un paradosso: l’attività era regolarmente aperta e a pieno regime, ma il contatore segnava consumi pari a zero.

Il sistema utilizzato era tanto rudimentale quanto pericoloso con allaccio diretto: due cavi di rame lunghi 2 metri collegati alla rete principale; il fissaggio precario con i cavi erano saldati a semplici viti in ferro, creando un rischio elevatissimo di cortocircuito o incendio.

Secondo le stime, erano stati sottratti circa 300.000 Kwh. L’uomo è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari, per poi essere rimesso in libertà dopo la convalida del Giudice.

L’aspetto più clamoroso della vicenda si è verificato a distanza di pochissimi giorni. Quando i tecnici della società elettrica sono tornati nel locale per installare un nuovo contatore a norma, hanno trovato una sorpresa: l’imprenditore aveva ripristinato l’allaccio abusivo identico al precedente, ignorando totalmente il primo provvedimento giudiziario.

In questo brevissimo lasso di tempo, erano già stati sottratti ulteriori 10.000 Kwh, per un valore di circa 2.500 euro.

“Un comportamento di sfida alle istituzioni che ha portato al secondo arresto consecutivo in flagranza di reato.”

Attualmente il 61enne si trova nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria iblea. L’intero impianto abusivo è stato rimosso e posto sotto sequestro.

