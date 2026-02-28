  • 28 Febbraio 2026 -
  • 28 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Sinistra Italiana. Importante evento nel campo Progressista in provincia di Ragusa

Ragusa, 28 febbraio 2026 – Venerdì sera l’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana ha rappresentato una occasione di confronto politico di tutto il fronte progressista.
La presenza dei rappresentanti di Europa verde, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Demos, Controcorrente,Sinistra Futura e dei movimenti civici Ragusa Prossima e Lista Spiga di Comiso ha rappresentato un’importante novità. Inoltre la presenza della Cgil e del Comitato Civico Articolo 32 ha confermato l’attenzione di Sinistra Italiana sui temi della sanità pubblica e del lavoro.
In tutti gli interventi è emersa la consapevolezza che, pur nella diversità, il fronte progressista deve, a partire dal contesto locale, consolidare una proposta unitaria in grado di battere la deriva conservatrice che sta travolgendo la nostra Repubblica Costituzionale.
A partire dall’appuntamento referendario le forze politiche e la società civile, sostenendo le ragioni del NO, sono impegnate a difendere i principi costituzionali.
L’inaugurazione della sede di Sinistra Italiana coincide con l’avvio del Centro per i Diritti Civili e Sociali intitolato a Cesare Borrometi .
Il Centro ospiterà anche il Comitato Civico Articolo 32 e lo Sportello del Cittadino, una organizzazione di volontariato sociale per i diritti dei disabili e dei soggetti fragili.
In buona sostanza un nuovo presidio democratico di cittadinanza attiva e protagonismo civico nel cuore della città all’interno del quadrilatero del palazzo Cocim in via Archimede con accesso ai disabili dal vicolo Cairoli.

