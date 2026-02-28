  • 28 Febbraio 2026 -

Attualità | Monterosso Almo

Avis Monterosso Almo: un anno di solidarietà e impegno

Monterosso Almo, 28 febbraio 2026 – L’Avis comunale di Monterosso Almo ha celebrato il suo anniversario con un’assemblea annuale dei soci, svoltasi ieri sera , 27 febbraio presso la sede di vicolo Silva. Nel corso dell’anno 2025, l’associazione ha registrato 419 soci e ha effettuato 31 sessioni di donazioni, raccogliendo 681 sacche di sangue ( 486 di sangue intero e 195 di plasmaferesi).
L’Avis di Monterosso Almo ha anche organizzato diverse iniziative, tra cui lo screening gratuito per il tumore alla prostata, la marcialonga, la campagna promozionale per il dono del sangue estivo e la festa del donatore, che ha avuto luogo il 4 settembre. L’associazione ha anche partecipato al saggio natalizio organizzato dall’A.S.D.S.K. di Monterosso.
Il presidente dell’Avis, Giuseppe Schembari, ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, il Direttivo Sanitario e il personale sanitario e di segreteria per il loro impegno e la loro dedizione. “Il ringraziamento più grande lo rivolgo ai donatori che, in un mondo che corre e spesso dimentica, hanno trovato il tempo di fermarsi per donare un ‘pezzo’ di loro permettendo a qualcun altro di ricominciare a…correre”, ha dichiarato Schembari.
L’Avis di Monterosso Almo intende proseguire nel suo impegno e continuare a far crescere l’associazione, confermando le iniziative realizzate nel 2025 e progettandone altre. Il 2026 è un anno particolarmente significativo per l’Avis di Monterosso, che ricorre il suo quarantesimo anniversario.

