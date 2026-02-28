Sicurezza a Modica Alta, il Consigliere Ruffino attacca: “Dall’Amministrazione solo silenzio e inattività”

Modica, 28 febbraio 2026 – Il tema della sicurezza urbana e stradale infiamma il dibattito politico a Modica. Il consigliere comunale Alessio Ruffino ha sollevato una dura polemica nei confronti del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Saro Viola, accusandolo di ignorare le numerose sollecitazioni riguardanti la viabilità, con particolare riferimento alla zona di Modica Alta.

Secondo Ruffino, nonostante i mesi di segnalazioni ufficiali, l’amministrazione non avrebbe ancora dato seguito agli interventi necessari per tutelare pedoni e automobilisti. Al centro della contesa ci sono richieste specifiche: installazione di dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati; rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai sbiadita in molti tratti critici; interventi di messa in sicurezza nelle aree a maggior rischio incidenti.

“L’assessore Viola continua a rimanere sordo e inattivo di fronte a esigenze concrete e documentate – dichiara Ruffino – sottolineando che la mancanza di dotazione economica e di impulsi operativi dipenda esclusivamente dalla volontà politica.

Il consigliere non sembra intenzionato a fare passi indietro e annuncia azioni formali per smuovere l’impasse: è già stata protocollata un’interrogazione che sarà discussa in aula per ottenere risposte dirette dalla giunta. In mancanza di un segnale immediato, Ruffino si dice pronto a investire della questione il Prefetto di Ragusa per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione.

La questione approderà, quindi, a Palazzo San Domenico, dove il Vicesindaco Viola sarà chiamato a rispondere sulle scelte di programmazione e sulle priorità di spesa legate alla sicurezza stradale. La cittadinanza, intanto, attende risposte concrete su una problematica che tocca quotidianamente la qualità della vita nei quartieri periferici e storici.

