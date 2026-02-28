Modica, 28 febbraio 2026 – Il tema della sicurezza urbana e stradale infiamma il dibattito politico a Modica. Il consigliere comunale Alessio Ruffino ha sollevato una dura polemica nei confronti del vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Saro Viola, accusandolo di ignorare le numerose sollecitazioni riguardanti la viabilità, con particolare riferimento alla zona di Modica Alta.
Secondo Ruffino, nonostante i mesi di segnalazioni ufficiali, l’amministrazione non avrebbe ancora dato seguito agli interventi necessari per tutelare pedoni e automobilisti. Al centro della contesa ci sono richieste specifiche: installazione di dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati; rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai sbiadita in molti tratti critici; interventi di messa in sicurezza nelle aree a maggior rischio incidenti.
“L’assessore Viola continua a rimanere sordo e inattivo di fronte a esigenze concrete e documentate – dichiara Ruffino – sottolineando che la mancanza di dotazione economica e di impulsi operativi dipenda esclusivamente dalla volontà politica.
Il consigliere non sembra intenzionato a fare passi indietro e annuncia azioni formali per smuovere l’impasse: è già stata protocollata un’interrogazione che sarà discussa in aula per ottenere risposte dirette dalla giunta. In mancanza di un segnale immediato, Ruffino si dice pronto a investire della questione il Prefetto di Ragusa per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione.
La questione approderà, quindi, a Palazzo San Domenico, dove il Vicesindaco Viola sarà chiamato a rispondere sulle scelte di programmazione e sulle priorità di spesa legate alla sicurezza stradale. La cittadinanza, intanto, attende risposte concrete su una problematica che tocca quotidianamente la qualità della vita nei quartieri periferici e storici.
2 commenti su “Sicurezza a Modica Alta, il Consigliere Ruffino attacca: “Dall’Amministrazione solo silenzio e inattività””
La sinistra modicana oggi non ha alcuna possibilità reale di proporsi alle prossime elezioni.
Mancano ancora tre anni e forzare ora una candidatura sarebbe un suicidio politico: i sostenitori di Abbate e Monisteri attenderebbero solo l’occasione per demolire ogni proposta alternativa.
Questo lo sanno tutti: militanti, avversari e anche il PD e la sinistra.
In una situazione estrema come quella di Modica, l’unica strada percorribile è l’intervento dello Stato.
Il Consiglio dei Ministri deve disporre, tramite la Prefettura di Ragusa, lo scioglimento del Consiglio Comunale e l’intera Giunta oltre al Sindaco e la nomina di commissari prefettizi, come è successo in tanti casi, ad esempio il comune di Paternò, il quale oggi è amministrato da una terna di commissari prefettizi.
Finito il loro lavoro poi si potrà andare a libere elezioni.
È un atto necessario. Non si può sacrificare l’opposizione per riparare i danni di oltre vent’anni di una destra senza identità, neo-democristiana e populista, interessata solo alla gestione del potere. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: debiti enormi, servizi azzerati, personale insufficiente, polizia locale ridotta all’osso e pagamenti fuori controllo.
Chi pensa che l’opposizione debba ribaltare l’amministrazione per trarne vantaggi elettorali sbaglia di brutto.
È giusto attaccare e denunciare ciò che sta succedendo, ed è dovere anche dei deputati nazionali modicani sostenere questa linea per il bene della città.
Modica, oggi, non è amministrabile né dalla sinistra, che verrebbe travolta, né da questa destra, che continua a produrre solo stipendi, gettoni, immobilismo e nuovo debito senza “cambiare di un millimetro”, come dice con una certa sicurezza/arroganza l’assessore Drago.
Speriamo in un intervento urgente della politica dall’alto, più tempo passa più si aumenterà il danno.
Di Viola mi manca un commento positivo visto che chiunque ne parla non si esprime a suo favore. E’ come se fosse il soggetto “raccomandato” prima di Abbate ora più insistentemente da Monisteri. Non mi risultano atti importanti per la città a parte le comparsate dove incrocia sempre le braccia in un atteggiamento di chiusura. Non è un tecnico e nemmeno rappresenta un movimento o un partito mentre gli altri componenti la giunta hanno assunto una posizione. La domanda è: perchè resta?