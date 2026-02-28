Vittoria: brandisce un coltello in strada in stato di alterazione, denunciata 26enne

Vittoria, 28 Febbraio 2026 – I cittadini di Vittoria hanno vissuto momenti di apprensione nelle scorse ore a causa di una giovane donna che, in evidente stato di agitazione, si aggirava per le vie della città armata di un coltello da cucina. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse in tragedia.

Tutto è iniziato con una segnalazione alla sala operativa della Questura. Alcuni residenti, allarmati da forti grida provenienti da un appartamento, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine temendo per l’incolumità dei presenti.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato la ventiseienne in strada. La donna appariva in un chiaro stato di alterazione psicofisica, verosimilmente causato dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Alla vista delle divise, la giovane non ha accennato a calmarsi; al contrario, si è scagliata contro i poliziotti brandendo l’arma bianca. Con estrema professionalità e prontezza, gli agenti sono riusciti a immobilizzarla e disarmarla, mettendo in sicurezza l’area senza che nessuno riportasse ferite.

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Al termine delle procedure di rito e degli accertamenti sanitari, la 26enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa. Dovrà rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

