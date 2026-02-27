Modica sul tetto di Sicilia: “U Muricano” di Claudio Fidone è il miglior burger dell’Isola. Visita del sindaco

Modica, 27 Febbraio 2026 – Un trionfo di sapori che omaggia il territorio. La sindaca Maria Monisteri e l’assessore Tino Antoci hanno fatto visita al macellaio campione, unico artigiano in gara contro i colossi della ristorazione.

Non è solo un hamburger, è un manifesto di identità siciliana. Si chiama “U muricano” ed è ufficialmente il miglior burger della Sicilia. A decretarlo è stata la RHS Burger League di Catania, una kermesse d’eccellenza che ha visto sfidarsi i maestri dell’hamburger gourmet. A portare il trofeo a Modica è stato Claudio Fidone, che ha sbaragliato la concorrenza con un’opera d’arte culinaria capace di conquistare occhi e palato.

Il successo di Fidone ha un sapore ancora più speciale se si guarda ai partecipanti: Claudio era infatti l’unico macellaio in gara, l’unico a rappresentare l’arte della lavorazione della carne in un contesto dominato da ristoratori professionisti. La sua vittoria è il coronamento di un percorso iniziato con la nazionale italiana macellai e culminato in questo prestigioso titolo regionale.

Perché questo burger ha vinto? La risposta sta nella sapiente combinazione di eccellenze locali e tecnica sopraffina. Claudio Fidone ha ideato una ricetta che è un viaggio sensoriale tra le strade di Modica:

Pane artigianale: impastato con concentrato di pomodoro e capuliato.

Cuore di carne: hamburger di salsiccia di maiale locale, rigorosamente battuta al coltello.

Contrasti e croccantezza: pancetta croccante dal fondo affumicato, maionese al basilico, ciliegino del territorio e iceberg.

Il tocco d’artista: chips al Ragusano DOP, al Cioccolato di Modica salato e alla cicoria.

La sindaca Maria Monisteri, accompagnata dall’assessore Tino Antoci, ha voluto omaggiare di persona il campione presso la sua attività. Dopo il brindisi di rito, la prima cittadina ha potuto assaggiare il burger vincitore, definendolo un “risultato straordinario”.

“Una ricetta che racconta stile, amore per il mestiere e per la nostra città,” ha commentato la sindaca. “Claudio ha dimostrato che con passione, visione e rispetto per le materie prime del territorio si possono raggiungere vette altissime.”

Modica si conferma così non solo capitale del cioccolato, ma anche terra di talenti capaci di innovare la tradizione gastronomica siciliana con coraggio e inventiva.

Salva