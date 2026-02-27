Domenica 1 marzo chiusa la Ragusa-Catania per bonifica ordigni

RAGUSA/CATANIA, 27 Febbraio 2026 – Domenica 1 marzo, a partire dalle 7, la viabilità tra Ragusa e Catania subirà una variazione significativa. Il IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo sarà impegnato nelle delicate operazioni di bonifica e brillamento di materiale esplodente rinvenuto lungo la S.S. 514, precisamente al chilometro 1+400.

La decisione di intervenire nella mattinata di domenica è scaturita da un vertice di coordinamento presso la Prefettura di Ragusa, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile l’impatto sul traffico pendolare e commerciale.

Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni, sarà istituita una zona di rispetto con un raggio di 200 metri dal punto del ritrovamento. Questo comporterà:

chiusura totale della S.S. 514: dal km 0+000 al km 11+900.

orario del blocco: dalle ore 7:00 alle ore 12:00 (come da ordinanza ANAS).

In accordo con la Polizia Stradale, sono stati individuati due itinerari secondari per bypassare il tratto interdetto. Entrambi i percorsi saranno presidiati e opportunamente segnalati:

Strada Provinciale 7 (SP7)

Strada Statale 115 (S.S. 115)

Si raccomanda di pianificare i propri spostamenti tenendo conto della chiusura e di prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea posizionata lungo le arterie interessate.

Le operazioni si concluderanno non appena l’area sarà dichiarata sicura dagli artificieri del Genio Militare.

