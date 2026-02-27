Vittoria, scoperto un mini arsenale nel centro storico: arrestato un 23enne

Operazione congiunta dei Carabinieri di Vittoria e dello Squadrone Cacciatori Sicilia. Sequestrati fucili rubati, pistole manomesse e munizioni. Il giovane è stato condotto in carcere a Ragusa

VITTORIA, 27 Febbraio 2026 – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno messo a segno un importante colpo nel cuore della città.

Durante una perquisizione domiciliare mirata in un’abitazione del centro di Vittoria, i Carabinieri hanno sorpreso il 23enne locale, P.G., in possesso di un vero e proprio deposito illegale di armi.

Il materiale sequestrato comprende una “doppietta” calibro 12, marca Beretta, perfettamente funzionante; due pistole calibro 9, modelli di libera vendita che presentavano evidenti segni di manomissione (canne forate) nel tentativo di renderle offensive, e un ingente quantitativo di cartucce e bossoli di vario calibro e marca.

Dagli accertamenti immediati è emerso che il fucile Beretta era provento di un furto denunciato lo scorso 10 luglio 2025 presso il Commissariato di Polizia di Stato di Comiso. Per questo motivo, oltre alla detenzione illegale di armi, al giovane è stata contestata anche l’ipotesi di reato di ricettazione.

Tutto il materiale bellico è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad accurati accertamenti tecnici e balistici per verificare se le armi siano state utilizzate in recenti episodi di cronaca.

Data la flagranza di reato e la gravità di quanto rinvenuto, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

