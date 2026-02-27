  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, scoperto un mini arsenale nel centro storico: arrestato un 23enne

Operazione congiunta dei Carabinieri di Vittoria e dello Squadrone Cacciatori Sicilia. Sequestrati fucili rubati, pistole manomesse e munizioni. Il giovane è stato condotto in carcere a Ragusa
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 27 Febbraio 2026 – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno messo a segno un importante colpo nel cuore della città.

Durante una perquisizione domiciliare mirata in un’abitazione del centro di Vittoria, i Carabinieri hanno sorpreso il 23enne locale, P.G., in possesso di un vero e proprio deposito illegale di armi.

Il materiale sequestrato comprende una “doppietta” calibro 12, marca Beretta, perfettamente funzionante; due pistole calibro 9, modelli di libera vendita che presentavano evidenti segni di manomissione (canne forate) nel tentativo di renderle offensive, e  un ingente quantitativo di cartucce e bossoli di vario calibro e marca.

Dagli accertamenti immediati è emerso che il fucile Beretta era provento di un furto denunciato lo scorso 10 luglio 2025 presso il Commissariato di Polizia di Stato di Comiso. Per questo motivo, oltre alla detenzione illegale di armi, al giovane è stata contestata anche l’ipotesi di reato di ricettazione.

Tutto il materiale bellico è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto ad accurati accertamenti tecnici e balistici per verificare se le armi siano state utilizzate in recenti episodi di cronaca.

Data la flagranza di reato e la gravità di quanto rinvenuto, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

© Riproduzione riservata
592836

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube