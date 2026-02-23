Pozzallo: inaugurata la nuova sede dell’AdSP e investimenti per 35 milioni

Pozzallo, 03 Febbraio 2026 – Il porto di Pozzallo segna un passo decisivo nel suo percorso di crescita. È stata inaugurata oggi la nuova sede dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) della Sicilia Orientale, situata proprio all’interno dello scalo.

La presenza dei nuovi uffici è finalizzata a rendere più fluido il dialogo tra le imprese, gli operatori portuali e l’ente regolatore. Questo traguardo si inserisce in un piano di investimenti massiccio: 29 milioni di euro destinati allo sviluppo complessivo del porto, 6 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo autoporto, con lavori che dovrebbero concludersi entro la fine del 2026; l’attesa per l’approvazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) a Roma per la messa in sicurezza delle infrastrutture e l’ingresso di un rappresentante locale nel comitato di gestione dell’AdSP.

Una fase di crescita importante e strategica quella che sta vivendo il porto di Pozzallo – ha detto il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina – grazie ad una serie di progetti e investimenti che la nostra governance ha portato avanti in questi ultimi anni per una cifra complessiva di circa 26 milioni di euro. L’appuntamento di oggi segna un piccolo fiore all’occhiello, perché l’Adsp possa continuare a lavorare bene, all’interno di una sede efficiente, nell’interesse della città e della sua portualità”.

Al taglio del nastro, hanno preso parte anche il sindaco pozzallese Roberto Ammatuna, il vice prefetto Antonio Gullì, il questore di Ragusa Salvatore Fazzino, il segretario generale Adsp Attilio Montalto, il comandante Capitaneria di Porto Pozzallo Luigi Vincenti, il colonnello Walter Mela della Guardia di Finanza di Ragusa, il colonnello Giuseppe Licciardello dei Carabinieri di Ragusa, la direttrice ADM Raffaella Pietrangeli e il senatore Salvatore Sallemi; la benedizione è stata fatta da don Michele Iacono.

“Ogni giorno nel prezioso mosaico del porto di Pozzallo aggiungiamo una tessera – ha detto il primo cittadino Ammatuna – sono molto soddisfatto del lavoro compiuto, in piena e sinergica collaborazione con l’amministrazione comunale e rimango fiducioso si continuerà sulla giusta strada, ormai intrapresa da alcuni anni, ovvero quella di sfruttare al massimo le potenzialità della nostra cittadina, divenuta sempre di più un punto di riferimento nell’area del Ragusano”.

Finora l’Adsp aveva a disposizione solo qualche stanza nel terminal crociere, chiaramente non idonea al lavoro dell’ente: adesso potrà godere di un edificio dignitoso e all’avanguardia.