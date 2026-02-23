Claudio Fidone vince la RHS Burger League: “U Muricanu” è il miglior burger gourmet

Catania, 23 Febbraio 2026 – Modica sale sul gradino più alto del podio grazie alla maestria di Claudio Fidone. Il noto macellaio modicano ha sbaragliato la concorrenza a Catania, aggiudicandosi il primo posto nella RHS Burger League, la prestigiosa competizione dedicata alle eccellenze dell’hamburger gourmet all’interno di Ristora Hotel Sicilia.
Il successo di Fidone è unico: su nove finalisti siciliani, Claudio era l’unico macellaio in gara. Sfidando chef e ristoratori, ha trionfato con “U Muricanu”, un burger che racchiude l’anima del territorio: salsiccia locale battuta al coltello, maionese al basilico e l’immancabile tocco di Cioccolato di Modica al sale.