Claudio Fidone vince la RHS Burger League: “U Muricanu” è il miglior burger gourmet

È una settimana da incorniciare per la città della Contea, che si distingue tra gastronomia d'eccellenza, appuntamenti sportivi e momenti di profonda riflessione sociale

Catania, 23 Febbraio 2026 – Modica sale sul gradino più alto del podio grazie alla maestria di Claudio Fidone. Il noto macellaio modicano ha sbaragliato la concorrenza a Catania, aggiudicandosi il primo posto nella RHS Burger League, la prestigiosa competizione dedicata alle eccellenze dell’hamburger gourmet all’interno di Ristora Hotel Sicilia.

Il successo di Fidone è unico: su nove finalisti siciliani, Claudio era l’unico macellaio in gara. Sfidando chef e ristoratori, ha trionfato con “U Muricanu”, un burger che racchiude l’anima del territorio: salsiccia locale battuta al coltello, maionese al basilico e l’immancabile tocco di Cioccolato di Modica al sale.

