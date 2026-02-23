  • 23 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica | Slider

Claudio Fidone vince la RHS Burger League: “U Muricanu” è il miglior burger gourmet

È una settimana da incorniciare per la città della Contea, che si distingue tra gastronomia d'eccellenza, appuntamenti sportivi e momenti di profonda riflessione sociale
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 23 Febbraio 2026 – Modica sale sul gradino più alto del podio grazie alla maestria di Claudio Fidone. Il noto macellaio modicano ha sbaragliato la concorrenza a Catania, aggiudicandosi il primo posto nella RHS Burger League, la prestigiosa competizione dedicata alle eccellenze dell’hamburger gourmet all’interno di Ristora Hotel Sicilia.

Il successo di Fidone è unico: su nove finalisti siciliani, Claudio era l’unico macellaio in gara. Sfidando chef e ristoratori, ha trionfato con “U Muricanu”, un burger che racchiude l’anima del territorio: salsiccia locale battuta al coltello, maionese al basilico e l’immancabile tocco di Cioccolato di Modica al sale.

© Riproduzione riservata
592514

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube