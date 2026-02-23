Modica, Referendum 22-23 marzo: al via le domande per la nomina degli scrutatori

“La Commissione Elettorale Comunale, venerdì scorso, 20 febbraio, ha deliberato che la nomina degli scrutatori per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sarà conferita alle persone iscritte nell’Albo degli Scrutatori, dopo la presentazione di una dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere l’incarico, redatta sul modello già pubblicato il 6 febbraio 2026″.

Lo comunica il sindaco, Maria Monisteri Caschetto. Nel caso in cui le dichiarazioni, regolari e presentate nei termini, siano superiori al numero di scrutatori da nominare, si procederà al sorteggio. La dichiarazione va presentata improrogabilmente entro e non oltre venerdì prossimo 27 febbraio 2026.

