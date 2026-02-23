  • 23 Febbraio 2026 -
News in primo piano | Politica | Pozzallo

Pozzallo. Ammatuna e Giannone primi arrivi nella squadra di La Vardera. La nostra intervista video

Pozzallo, 23 Febbraio 2026 – Il primo di una lunga serie di incontri. Trecentonovantuno, per l’esattezza. Sono quelli che l’onorevole Ismaele La Vardera, fondatore del movimento “Controcorrente” in Sicilia, toccherà di persona per iniziare il suo personale tour per la presidenza della Regione. Prima tappa, Pozzallo, dove, al primo piano della sala cultura “meno Assenza”, lo stesso La Vardera ha preso posizione contro il governatore Schifani e ha salutato l’ingresso di Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, all’interno del suo movimento politico. Non solo Ammatuna, però. Anche il consigliere Franco Giannone, eletto con una lista civica quattro anni fa circa, fa il suo ingresso.
“Qui, re Schifani – ha scritto La Vardera sulla sua pagina Facebook – non ha mai messo piede da presidente, incredibile. Da qui parte un messaggio chiaro: la mia candidatura mette al centro le periferie di Sicilia, completamente abbandonate dalla politica blasonata. Ho scelto questo comune per iniziare il mio tour, perché qui non sono solo 319 chilometri di distanza, qui c’è una distanza siderale da tutti i servizi essenziali. Strade, sanità, ripartiamo da qui. Sarà un viaggio incredibile, duro ma allo stesso tempo entusiasmante. Da oggi aderisce al movimento il sindaco di Pozzallo, on. Ammatuna e il consigliere Giannone. Grazie anche al sindaco di Linguaglossa, nostro presidente del dipartimento enti locali per la presenza assai gradita”
Di seguito, una breve intervista video del nostro inviato, Calogero Castaldo a La Vardera.

