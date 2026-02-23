  • 23 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Ancora in auge la Ritmo Studio Danza Modica. Pioggia di medaglie

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 febbraio 2026 – Continua la pioggia di medaglie per la Ritmo Studio Danza, ancora una volta protagonista di un intenso week end di gare che ha visto gli allievi distinguersi per talento, determinazione e grande preparazione tecnica.

A portare in alto il nome della scuola, raggiungendo il gradino più alto del podio nelle danze latino americane, sono state Miriam Tela e Natalia Peluso, che con energia, carisma e precisione hanno conquistato la medaglia d’oro, confermando l’eccellente lavoro svolto in sala.

Straordinario risultato anche per Gaia Di Mauro e Benedetta Puglisi nel solo, Elena Cavallo e Matilde Zaccaria nel duo, il piccolo gruppo di Danza classica e ben 15 atlete nel gruppo Modern, proclamate campionesse nelle danze accademiche, capaci di emozionare pubblico e giuria con un’esibizione intensa.

Ma i successi non finiscono qui:
– Katia Belluardo conquista una meritata medaglia di bronzo
– ⁠Carlotta Macauda si laurea vice campionessa in una categoria altamente competitiva con ben 59 partecipanti
– ⁠medaglia di bronzo anche per Cloe Gugliotta, che sale sul podio al termine di una prova brillante alla sua prima gara
– ⁠ottimo piazzamento per Nicole Iemmolo, che sfiora il podio conquistando un quarto posto di grande rilievo
– ⁠Matilde Terranova medaglia di bronzo e Azzurra Pisana sfiora il podio, nella nuova categoria
– ⁠la coppia formata da Riccardo Aurnia e Azzurra Pisana conquista un meritato terzo posto
– ⁠le atlete Clara Romano e Ginevra Belluardo, e Aurora Cavallo e Alice Zocco, rispettivamente seconde e terze classificate nella disciplina solo Modern e solo danza classica.

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ritmo Studio Danza, che continua a distinguersi nel panorama competitivo grazie all’impegno degli allievi, alla professionalità dello staff e a una visione che unisce tecnica, disciplina e passione. Un percorso fatto di sacrifici, sogni e obiettivi raggiunti… con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide.

© Riproduzione riservata
592522

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube