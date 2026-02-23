Ancora in auge la Ritmo Studio Danza Modica. Pioggia di medaglie

Modica, 23 febbraio 2026 – Continua la pioggia di medaglie per la Ritmo Studio Danza, ancora una volta protagonista di un intenso week end di gare che ha visto gli allievi distinguersi per talento, determinazione e grande preparazione tecnica.

A portare in alto il nome della scuola, raggiungendo il gradino più alto del podio nelle danze latino americane, sono state Miriam Tela e Natalia Peluso, che con energia, carisma e precisione hanno conquistato la medaglia d’oro, confermando l’eccellente lavoro svolto in sala.

Straordinario risultato anche per Gaia Di Mauro e Benedetta Puglisi nel solo, Elena Cavallo e Matilde Zaccaria nel duo, il piccolo gruppo di Danza classica e ben 15 atlete nel gruppo Modern, proclamate campionesse nelle danze accademiche, capaci di emozionare pubblico e giuria con un’esibizione intensa.

Ma i successi non finiscono qui:

– Katia Belluardo conquista una meritata medaglia di bronzo

– ⁠Carlotta Macauda si laurea vice campionessa in una categoria altamente competitiva con ben 59 partecipanti

– ⁠medaglia di bronzo anche per Cloe Gugliotta, che sale sul podio al termine di una prova brillante alla sua prima gara

– ⁠ottimo piazzamento per Nicole Iemmolo, che sfiora il podio conquistando un quarto posto di grande rilievo

– ⁠Matilde Terranova medaglia di bronzo e Azzurra Pisana sfiora il podio, nella nuova categoria

– ⁠la coppia formata da Riccardo Aurnia e Azzurra Pisana conquista un meritato terzo posto

– ⁠le atlete Clara Romano e Ginevra Belluardo, e Aurora Cavallo e Alice Zocco, rispettivamente seconde e terze classificate nella disciplina solo Modern e solo danza classica.

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per la Ritmo Studio Danza, che continua a distinguersi nel panorama competitivo grazie all’impegno degli allievi, alla professionalità dello staff e a una visione che unisce tecnica, disciplina e passione. Un percorso fatto di sacrifici, sogni e obiettivi raggiunti… con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide.

