La spiaggia del “Secondo Scivolo” a Pozzallo non esiste più

Pozzallo, 23 Febbraio 2026 – La spiaggia del Secondo Scivolo non esiste più. Ad un mese circa dall’arrivo del ciclone Harry, chilometri e chilometri di spiaggia non esistono più. Dal “cigno” della Pietra Spaccata fino alla conclusione del territorio pozzallese, confinante con quello di Ispica, lo scenario che si palesa agli occhi di tutti è devastante. Quello che, per tanti anni, è stato punto di ritrovo dei turisti che soggiornavano appena fuori Pozzallo, ad oggi è scomparso. Solo un lembo di terra, anzi di sabbia, nelle vicinanze del noto ritrovo “Tiki”, poi nulla più. Gli esperti dicono che, fra qualche mese, si potrà assistere ad un abbassamento della marea ma le previsioni non sono per nulla ottimali. Se abbassamento sarà, sarà per soli 3 o 4 metri.

Il “Secondo scivolo” fa parte del lotto delle spiagge che sono state insignite, per il Comune di Pozzallo, della prestigiosa “Bandiera blu”.

Il video del nostro corrispondente, Calogero Castaldo.

