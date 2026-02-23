  • 23 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Febbraio 2026 -
Attualità | Pozzallo

La spiaggia del “Secondo Scivolo” a Pozzallo non esiste più

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 23 Febbraio 2026 – La spiaggia del Secondo Scivolo non esiste più. Ad un mese circa dall’arrivo del ciclone Harry, chilometri e chilometri di spiaggia non esistono più. Dal “cigno” della Pietra Spaccata fino alla conclusione del territorio pozzallese, confinante con quello di Ispica, lo scenario che si palesa agli occhi di tutti è devastante. Quello che, per tanti anni, è stato punto di ritrovo dei turisti che soggiornavano appena fuori Pozzallo, ad oggi è scomparso. Solo un lembo di terra, anzi di sabbia, nelle vicinanze del noto ritrovo “Tiki”, poi nulla più. Gli esperti dicono che, fra qualche mese, si potrà assistere ad un abbassamento della marea ma le previsioni non sono per nulla ottimali. Se abbassamento sarà, sarà per soli 3 o 4 metri.
Il “Secondo scivolo” fa parte del lotto delle spiagge che sono state insignite, per il Comune di Pozzallo, della prestigiosa “Bandiera blu”.
Il video del nostro corrispondente, Calogero Castaldo.

 

© Riproduzione riservata
592558

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube