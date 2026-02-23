Iniziata la piantumazione di nuovi alberi a Ragusa

Ragusa, 23 febbraio 2026 – L’assessorato al Verde Pubblico comunica che in data odierna è iniziata la piantumazione di 13 nuovi alberi, di altezza compresa tra i 2 e i 2,5 metri, così suddivisi: 6 bagolari, 5 pioppi bianchi e 2 jacarande.

I lavori si concluderanno nel corso della settimana. Nello specifico, i 6 bagolari e i 5 pioppi bianchi saranno messi a dimora nei pressi dell’incrocio tra viale delle Americhe e la Strada Provinciale 10, vicino all’area “Alta Sfera”. Per quest’area è stato progettato un piano di riqualificazione che prevede anche l’installazione di arredo urbano per migliorarne la fruibilità. Le 2 jacarande saranno invece piantumate in Piazza del Popolo.

L’Assessore al Verde, Giovanni Iacono, ha inoltre dichiarato che “Nei prossimi mesi saranno realizzati l’ampliamento di Villa Santa Domenica in via Archimede, la creazione di un nuovo parco per ampliare l’area “Falcone Borsellino” di contrada Bruscè e il progetto di riqualificazione urbana e arborea in via Gomez, a Marina di Ragusa. Complessivamente, in queste tre aree è prevista la piantumazione di oltre 100 nuovi alberi”.

