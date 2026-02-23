Consegnati stamani a Niscemi gli aiuti raccolti a Ragusa

Niscemi, 23 febbraio 2026 – La Protezione Civile comunale di Ragusa ha consegnato stamane a Niscemi gli aiuti raccolti nei giorni scorsi nel capoluogo ibleo, grazie all’impegno degli studenti e dell’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico “F. Besta” di Ragusa. L’istituto scolastico aveva messo a disposizione i propri locali come base logistica per la raccolta di derrate alimentari e prodotti per la cura della persona da destinare agli abitanti della cittadina nissena, colpita dal movimento franoso che ha reso inagibili interi quartieri.

“Siamo stati accolti dagli amici di Niscemi con grande umanità; la città di Ragusa – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono – è vicina e solidale al dramma che questa comunità sta vivendo. Accanto alla “zona rossa”, in un clima surreale fatto di strade deserte e case abbandonate dove si respira tristezza e angoscia, vi è una città viva e laboriosa. La presenza costante dello Stato in questo mese e la visita odierna, concomitante, del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono motivi di grande speranza”.

L’esponente della giunta si è recato personalmente a Niscemi insieme al personale impegnato nell’operazione, consegnando una cospicua fornitura di beni di prima necessità: cibo a lunga conservazione come pasta, riso, cereali, legumi, salumi, formaggi, prosciutti, carne e pesce in scatola, latte e latticini, biscotti, sughi, salse, olio, aceto, sale, zucchero, miele, caffè, acqua e alimenti per l’infanzia. Sono stati inoltre recapitati prodotti per l’igiene e il quotidiano come sapone, shampoo, bagnoschiuma, dentifrici, spazzolini, schiuma da barba, salviette, piatti e posate monouso, scottex e tovaglioli.

“Ringraziamo sentitamente il dirigente scolastico, gli insegnanti e tutti gli studenti per la loro straordinaria generosità”, ha concluso l’assessore Iacono a margine della consegna.

