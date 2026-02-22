Pozzallo 2027, Pino Asta lancia il “Cantiere delle Competenze”: «Il governo della città si prepara ora»

POZZALLO, 22 Febbraio 2026 – Non è mai troppo presto per disegnare il futuro, specialmente se l’obiettivo è scardinare le vecchie logiche della politica locale. Pino Asta, candidato a sindaco di Pozzallo per le elezioni del 2027, rompe gli indugi e lancia un appello pubblico alla città: la costruzione di una squadra di governo basata esclusivamente su metodo, competenze e partecipazione civica.

Il messaggio di Asta è chiaro: la stagione delle deleghe calate dall’alto o dei nomi imposti dalle segreterie di partito è finita. “Il governo di una città si prepara prima”, afferma il candidato, sottolineando come la forza di un progetto amministrativo risieda nell’unione delle migliori energie del territorio, senza condizionamenti esterni.

“Delegare realmente ai cittadini che vogliono impegnarsi significa costruire una squadra vera. Il nostro sarà un ruolo di coordinamento e di indirizzo, perché la forza nasce dall’unione.”

Pino Asta ha individuato 19 aree chiave per il rilancio di Pozzallo, invitando professionisti, esperti e cittadini attivi a farsi avanti. Dall’urbanistica alla finanza agevolata, dal turismo alla portualità, fino ai rapporti con le parrocchie e l’innovazione digitale: il progetto mira a coprire ogni esigenza della comunità con persone preparate.

I macro-settori di intervento includono: Economia e Gestione, Sviluppo e Territorio, Economia Locale, Sociale e Cultura, Sicurezza e Servizi.

L’invito è aperto a chiunque senta di poter fare la differenza. Gli interessati possono contattare direttamente Pino Asta in privato, specificando il settore di competenza e le motivazioni del proprio impegno.

“Pozzallo merita un governo forte, competente e pronto”, conclude Asta. “Noi quel governo lo stiamo costruendo oggi, insieme a voi”.

