  • 22 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Febbraio 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo 2027, Pino Asta lancia il “Cantiere delle Competenze”: «Il governo della città si prepara ora»

Nessuna imposizione di partito, ma una chiamata alle armi per i cittadini: il candidato sindaco apre le porte a esperti e sognatori per costruire la squadra di domani
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 22 Febbraio 2026 – Non è mai troppo presto per disegnare il futuro, specialmente se l’obiettivo è scardinare le vecchie logiche della politica locale. Pino Asta, candidato a sindaco di Pozzallo per le elezioni del 2027, rompe gli indugi e lancia un appello pubblico alla città: la costruzione di una squadra di governo basata esclusivamente su metodo, competenze e partecipazione civica.

Il messaggio di Asta è chiaro: la stagione delle deleghe calate dall’alto o dei nomi imposti dalle segreterie di partito è finita. “Il governo di una città si prepara prima”, afferma il candidato, sottolineando come la forza di un progetto amministrativo risieda nell’unione delle migliori energie del territorio, senza condizionamenti esterni.

“Delegare realmente ai cittadini che vogliono impegnarsi significa costruire una squadra vera. Il nostro sarà un ruolo di coordinamento e di indirizzo, perché la forza nasce dall’unione.”

Pino Asta ha individuato 19 aree chiave per il rilancio di Pozzallo, invitando professionisti, esperti e cittadini attivi a farsi avanti. Dall’urbanistica alla finanza agevolata, dal turismo alla portualità, fino ai rapporti con le parrocchie e l’innovazione digitale: il progetto mira a coprire ogni esigenza della comunità con persone preparate.

I macro-settori di intervento includono: Economia e Gestione, Sviluppo e Territorio, Economia Locale, Sociale e Cultura, Sicurezza e Servizi.

L’invito è aperto a chiunque senta di poter fare la differenza. Gli interessati possono contattare direttamente Pino Asta in privato, specificando il settore di competenza e le motivazioni del proprio impegno.

“Pozzallo merita un governo forte, competente e pronto”, conclude Asta. “Noi quel governo lo stiamo costruendo oggi, insieme a voi”.

© Riproduzione riservata
592369

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube