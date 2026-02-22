Unitre Modica. Importante visita alla Chiesa di Santa Maria del Gesù

Modica, 22 febbraio 2026 – Quella alla Chiesa, all’annesso Convento ed al Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica Alta è stata una visita guidata, svoltasi Sabato 21 Febbraio, di valore, tanto interessante quanto partecipata.

Un nutrito gruppo di Soci dell’Unitre di Modica si è dato appuntamento nella parte alta della Città per una escursione presso la Chiesa di Santa Maria del Gesù dove il prof. Uccio Barone e l’architetto Saro Guarrella, grazie alla loro competenza, alla loro autorevolezza ed alle loro conoscenze hanno fornito utili informazioni, hanno risposto alle varie domande e descritto ogni particolare per poter risalire, in maniera apprezzata da tutti, alla storia dell’importante complesso architettonico. Hanno messo in evidenza particolari, episodi, documenti e curiosità che riguardano questo monumento straordinario, forse il più bello e il più antico di Modica, l’unico ad aver resistito al terremoto del 1693. Il prof. Barone, in particolare, ha riferito nomi, date, documenti, finanziatori, origini e vicende legate alla costruzione della Chiesa: un lavoro frutto di ricerche attente negli archivi statali, in quello di San Giorgio e perfino in archivi spagnoli.

