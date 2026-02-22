  • 22 Febbraio 2026 -
News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, l’ultimo saluto al vigile del fuoco Salvatore Floridia: aveva 42 anni

Pozzallo, 22 febbraio 2026 – Una folla commossa ha partecipato venerdì scorso ai funerali di Salvatore Floridia, vigile del fuoco di 42 anni, scomparso prematuramente. Le esequie si sono svolte a Pozzallo, città in cui viveva e dove il prossimo 29 giugno avrebbe dovuto sposarsi. Floridia era nato nel 1983 a Modica. Entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2002, aveva svolto il servizio di leva a Roma. Successivamente aveva prestato servizio come vigile discontinuo presso il comando provinciale di Ragusa fino al 2016, anno in cui era stato assunto come permanente. Dopo un triennio al comando di Mantova, era stato trasferito al comando provinciale di Siracusa. Qui aveva operato inizialmente nel distaccamento di Augusta e poi in quello di Noto, dove ha lasciato un segno profondo tra colleghi e amici. Il comandante provinciale Domenico Maisano e tutto il personale del comando di Siracusa hanno espresso parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando Floridia come un professionista serio, disponibile e sempre pronto a mettersi al servizio della comunità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i colleghi, ma anche nella comunità che oggi si stringe attorno ai suoi cari.

