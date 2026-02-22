PD Ispica, Giovanni Stornello nuovo segretario. Curciullo: “Ora nuova fase”

Ispica, 22 febbraio 2026 – Si è svolto ieri, in un clima sereno e partecipato, il congresso del circolo del Partito Democratico di Ispica, chiamato a eleggere il nuovo segretario e il direttivo cittadino.

Al termine del confronto tra le due liste presentate, guidate da Giovanni Stornello e Michele Floridia, l’assemblea degli iscritti si è espressa con 26 voti a favore della lista Stornello e 16 voti per la lista Floridia.

Giovanni Stornello è stato quindi eletto segretario del circolo. Il direttivo risulta composto da sei membri espressione della lista collegata al segretario e quattro della lista Floridia, assicurando una rappresentanza plurale all’interno dell’organismo dirigente.

A presiedere i lavori, in qualità di garante nominato dalla segreteria regionale, è stato Peppe Calabrese. Al congresso erano presenti il segretario provinciale Angelo Curciullo e il parlamentare regionale Nello Dipasquale.

È il segretario provinciale Angelo Curciullo a commentare la serata: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al commissario Giovanni Spadaro per il lavoro svolto in questi mesi, in una fase non semplice per il circolo. Il suo impegno ha consentito di mantenere viva l’attività politica e di accompagnare la comunità democratica verso questo congresso. Al nuovo segretario Giovanni Stornello e a tutto il direttivo formulo i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro. Voglio rivolgere un ringraziamento anche a Michele Floridia per la disponibilità e per il contributo politico offerto in questo percorso congressuale, che ha rappresentato un momento di confronto vero e partecipato. Inizia adesso una nuova fase. Mi auguro – conclude – che il circolo di Ispica possa definitivamente superare le difficoltà del passato, ritrovare piena unità e costruire un Partito Democratico più presente e attivo sul territorio, capace di esprimere una linea politica e un percorso di alleanze condivisi in vista delle prossime scadenze elettorali”.

Nella foto, da sinistra, Spadaro e Stornello

