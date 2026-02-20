Autostrada Siracusa-Gela: il “nodo” Scicli resta al palo. Schiaffo al Sud-Est, i fondi sono spariti

Scicli, 20 Febbraio 2026 – Il Consiglio comunale aperto di Scicli sulla questione Siracusa-Gela, tenutosi ieri, doveva essere il momento della chiarezza. È stato, purtroppo, quello della conferma di un timore che denunciamo da tempo: il tratto Modica-Scicli è senza copertura finanziaria. Nonostante la partecipazione corale di amministrazione, opposizione, sindacati e CNA, il confronto ha certificato un’amara verità che va oltre il colore politico: le promesse fatte negli ultimi due anni sono state smentite dai fatti.

La vicenda ha radici profonde e tappe che oggi suonano come un atto d’accusa verso chi ha gestito i cordoni della borsa negli ultimi mesi:

2013: l’opera viene finanziata e appaltata fino a Modica;

Febbraio 2022: sotto il Governo nazionale a guida PD, vengono stanziati 350 milioni di euro specificamente per il lotto Modica-Scicli;

Dicembre 2023: fu lanciato il primo allarme: quei fondi erano stati sottratti e dirottati altrove.

Febbraio 2024: durante un precedente Consiglio comunale, esponenti del Governo regionale e parlamentari di maggioranza rassicurarono la città, definendo “infondate” le preoccupazioni sulla sparizione delle risorse.

Oggi, a distanza di due anni da quegli stanziamenti, la realtà è sotto gli occhi di tutti: quei soldi non ci sono più. Mentre si riempiono le pagine dei giornali con annunci di investimenti miliardari e “piogge di milioni” per la Sicilia, la Siracusa-Gela rischia di diventare l’ennesima incompiuta, fermandosi definitivamente a Modica.

“Non mi interessa rivendicare di aver avuto ragione – dice il parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale, presente alla riunione della civica assise sciclitana – . Mi interessa che Scicli, Ragusa e Vittoria non restino isolate. Il Sud-Est della Sicilia non può essere sacrificato sull’altare di altre priorità. Il rischio isolamento per il territorio ibleo è concreto. Senza il tratto fino a Scicli (e successivamente verso Ragusa e Gela), l’infrastruttura perde la sua valenza strategica di arteria di collegamento vitale per l’economia, l’agricoltura e il turismo della zona”.

La richiesta che emerge con forza dal Consiglio Comunale è una sola: il rifinanziamento immediato. “Non servono più rassicurazioni verbali o passerelle elettorali – aggiune Dipasquale – ; serve che una parte delle risorse annunciate per la Sicilia venga blindata e destinata al completamento della Siracusa-Gela. La battaglia non finisce in aula. Continueremo a pressare il Governo regionale e nazionale affinché Scicli non sia cancellata dalla mappa dello sviluppo infrastrutturale siciliano”.

