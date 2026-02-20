A Comiso partecipato incontro-dibattito dal tema “Educomunicazione”

Comiso, 20 febbraio 2026 – Interessante momento di incontro dibattito presso la Fondazione Bufalino dal tema “Educomunicazione”. Relatore Francesco Pira che ha dialogato con Giuseppe Raffa.

“ Il 19 febbraio presso la sala conferenze della Fondazione Bufalino – spiega il sindaco Maria Rita Schembari – abbiamo avuto il piacere di partecipare a un incontro altamente formativo grazie al prof. Francesco Pira, docente associato presso la facoltà di sociologia dei processi culturali e comunicativi dove insegna Comunicazione Strategica, Teorie e Tecniche del Giornalismo Digitale e Giornalismo Sportivo, Social Media e Comunicazione d’Impresa a Messina, e giornalista. Tema nodale – ancora il sindaco- “ l’educomunicazione”, che è anche il titolo del più recente libro di Pira, l’evoluzione rapida della nostra società, nella quale i valori hanno un altro significato, qualora esistano ancora dei valori; nella quale i giovani non riescono più a demarcare una linea di confine tra realtà e meta verso, dimensione questa in cui si rifugiano con linguaggi e abitudini sconosciuti agli adulti. Al centro della conferenza, naturalmente, il fenomeno sempre più dilagante dell’utilizzo dell’ IA e i suoi lati positivi e negativi. Una frase di Pira mi ha colpito in particolar modo – ancora la Schembari- cioè che l’IA può contemporaneamente uccidere e salvare vite, portando dunque ad esempio i droni utilizzati nei bombardamenti e le strumentazioni tecnologiche utilizzate per le diagnosi salva vita. Naturalmente non esiste né un rimedio né una medicina che possa riportare la nostra società ad una dimensione più umana, e non si deve, ma tuttavia è necessario cominciare a formare gli adulti, i genitori, sopratutto i docenti, per prepararli ad entrare nel cosiddetto “onlife”, oltre l’online, per andare incontro ai ragazzi poiché il percorso inverso non è possibile. Pira e Raffa sono riusciti a coinvolgere un pubblico di qualità, un pubblico interessato alla problematica che ha rivolto numerose domande ai due relatori. Del resto – conclude il sindaco- non è più possibile voltarsi dall’altra parte davanti a una crisi epocale della società, e noi come amministratori dobbiamo farcene carico anche attraverso questi incontri. Ringrazio quindi tutti i presenti, docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, DS di queste scuole che hanno apprezzato l’incontro ”.

A moderare la conferenza, la DS dell’Istituto “G. Carducci”di Comiso, la Maria Giovanna Lauretta

