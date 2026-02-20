L’assessore comunale di Vittoria, Giuseppe Nicastro, contesta gli atteggiamenti di “certa opposizione”

"Chi continua a fare disinformazione, ha un solo obiettivo: screditare l'amministrazione. Ma non riusciranno nel loro intento perché risponderemo a tono"

Vittoria, 20 febbraio 2026 – «Ritengo doveroso intervenire – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro – per chiarire alcune affermazioni diffuse da esponenti dell’opposizione che stanno generando confusione e disinformazione tra i cittadini. È mio compito spiegare come stanno realmente le cose, perché i consiglieri che hanno sollevato queste polemiche conoscono perfettamente la normativa e i requisiti dei bandi citati».

Nicastro precisa innanzitutto che i bandi richiamati da alcuni consiglieri non sono applicabili al Comune di Vittoria. «Si tratta di misure riservate esclusivamente ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti. È scritto chiaramente nei decreti ministeriali. Vittoria, con la sua popolazione, non può in alcun modo partecipare. E questo i consiglieri lo sanno bene».

L’assessore interviene anche sul tema della mobilità sostenibile: «È stato detto che l’amministrazione dovrebbe “studiare i bandi sulla mobilità sostenibile”. Vorrei ricordare che quei finanziamenti riguardano piste ciclabili e interventi di mobilità dolce, non la manutenzione stradale. Non hanno alcuna attinenza con la riparazione delle buche o il rifacimento del manto stradale».

Nicastro chiarisce poi un altro punto sollevato dall’opposizione: «Si è parlato dei fondi Pnrr destinati alla sicurezza della rete stradale nelle aree interne. Anche in questo caso, si tratta di risorse non accessibili a Vittoria, perché le “aree interne” sono territori specifici della Sicilia – come i Nebrodi, l’Etna, Bronte, per fare degli esempi – e non comprendono la nostra città. È un dato oggettivo, non un’opinione».

Infine, l’assessore replica al riferimento al piano straordinario del Mit: «Quel piano riguarda la ripartizione di fondi per la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane. Non riguarda i comuni. Chi sostiene il contrario non ha letto le carte o, peggio, sta consapevolmente alimentando confusione».

Nicastro invita i cittadini a non lasciarsi ingannare: «Diffidate da chi fa polemica sapendo di non dire la verità. L’obiettivo di certe dichiarazioni è solo creare rumore sui social e screditare il lavoro dell’amministrazione».

L’assessore conclude ricordando che il Comune sta già intervenendo con risorse proprie: «Stiamo riparando le strade con i fondi del bilancio comunale, attraverso l’assessorato alle manutenzioni. I lavori sono in corso, anche se il maltempo degli ultimi giorni – compreso il ciclone Harry – ha aggravato la situazione in molte zone. Ce ne scusiamo con i cittadini, ma l’impegno dell’amministrazione non è mai venuto meno. Vittoria ha bisogno di tanto lavoro e noi continueremo a farlo, riparando anche i danni ereditati dalle amministrazioni precedenti».

