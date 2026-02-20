  • 20 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Febbraio 2026 -
giarratana | Sport

L’Asd Giarratana Volley pronto ad affrontare un altro weekend di stimoli. Sabato si giocherà in casa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 20 febbraio 2026 – Domani sarà un’altra giornata speciale per l’Asd Giarratana Volley, impegnata in un doppio appuntamento casalingo che coinvolgerà sia la formazione maschile di Serie C sia quella femminile di Serie D. Due partite diverse per peso specifico e difficoltà, ma entrambe decisive per dare continuità al percorso delle squadre rossoblù. La maschile affronterà alle 17 l’ultima in classifica, un match che sulla carta potrebbe sembrare agevole ma che lo staff tecnico invita a non sottovalutare. «Sono proprio queste le gare più delicate» spiega l’allenatore Gianluca Giacchi. «Affrontiamo una squadra che verrà qui senza pressioni e con la voglia di fare risultato. Noi dobbiamo mantenere alta la concentrazione, imporre il nostro ritmo e continuare a crescere come gruppo. I ragazzi stanno lavorando bene e vogliamo dimostrarlo davanti al nostro pubblico». Ben diverso il contesto per la formazione femminile, che ospiterà la Koira Volley di Vittoria, inizio gara alle 19, in un derby ibleo che promette intensità e spettacolo. Le avversarie sono tra le squadre più competitive del girone, ma il Giarratana arriva all’appuntamento con fiducia e determinazione. «Sappiamo che sarà una partita impegnativa» commenta il tecnico Saro Corallo. «La Koira è una squadra solida, ma giocare in casa ci dà energia. Le ragazze stanno maturando sempre di più, hanno mostrato carattere e voglia di migliorare. Sarà un derby vero, da affrontare con coraggio e lucidità. Vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone».
In vista del doppio impegno, il presidente Salvatore Pagano rivolge un appello alla comunità sportiva. «Domani la palestra comunale deve diventare il nostro fortino. Due partite importanti, due squadre che stanno dando tutto per rappresentare al meglio Giarratana. Invito tifosi, famiglie e appassionati a riempire le gradinate e a sostenere i nostri atleti. Il calore del pubblico fa la differenza, e i ragazzi e le ragazze se lo meritano». Il club si prepara così a un sabato di grande volley, con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo della città in spinta decisiva per entrambe le formazioni.

© Riproduzione riservata
592172

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube