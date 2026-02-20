Vittoria, tentativo di aggressione all’assessore Nicastro: la solidarietà del PD. Condannata ogni violenza

Vittoria, 20 febbraio 2026 – La segreteria provinciale del Partito Democratico di Ragusa, nella persona del segretario Angelo Curciullo, unitamente all’on. Nello Dipasquale e alla segretaria del circolo PD di Vittoria Roberta Sallemi, esprime piena e convinta solidarietà all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Peppe Nicastro, vittima di un grave episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri in piazza Italia.

Secondo quanto ricostruito, l’assessore Nicastro si trovava sul luogo dove, di lì a poco, si sarebbe tenuto un comizio. In precedenza, alle ore 13 circa, aveva comunicato tramite PEC ai consiglieri comunali l’impossibilità di partecipare, per motivi personali, alla seduta congiunta delle Commissioni Assetto del Territorio e Affari Generali prevista per le ore 16.

Poco dopo le 17, mentre era in piazza, il consigliere comunale Marco Greco, esponente della Democrazia Cristiana, sarebbe sopraggiunto in auto iniziando a inveire contro l’assessore, con insulti e toni sempre più accesi, fino a tentare un’aggressione fisica, scongiurata solo grazie all’intervento dei presenti. L’assessore Nicastro ha sporto formale denuncia.

“Si tratta di un fatto di estrema gravità – dichiarano Curciullo, Dipasquale e Sallemi – che nulla ha a che vedere con il confronto politico, anche quando questo è aspro. Il dissenso non può mai degenerare in intimidazione o violenza. Quanto accaduto impone a tutte le forze politiche un’assunzione di responsabilità chiara e pubblica”.

“Rinnoviamo la nostra vicinanza a Peppe Nicastro – concludono – e ribadiamo che il Partito Democratico sarà sempre dalla parte della legalità, del rispetto delle istituzioni e della dignità personale. Vittoria non merita che chi ricopre cariche istituzionali possa permettersi di essere protagonista di di scontri e intimidazioni. Servono responsabilità e rispetto”.

