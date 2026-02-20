  • 20 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Febbraio 2026 -
Cultura | Modica

Giovedì dell’Unitre. Modica e l’età del Rinascimento

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 20 febbraio 2026 – Nel quarto incontro del ciclo di Lezioni organizzato dall’ Unitre di Modica e dedicato alla storia della Contea, il prof. Uccio Barone, dopo il saluto e la introduzione del vice presidente Ignazio Marcello Pagano Mariano, ha relazionato sui caratteri originali del Cinquecento ibleo, un “secolo d’ oro” segnato dal governo illuminato degli Enriquez Cabrera. Di fronte a un uditorio numerosissimo e attento lo storico ha voluto ribaltare la tradizionale narrazione tutta incentrata sul Tardobarocco come chiave di lettura della società iblea, analizzando con competenza la cultura rinascimentale della Contea, che ha registrato intensi dinamismi connessi alle riforme amministrative del governatore Bernaldo Del Nero (1542), allo sviluppo delle attività manifatturiere (le corporazioni artigiane), alla diffusione delle piccole e medie aziende agricole nate dai contratti di enfiteusi (30 000 ettari frazionati 1550 – 1565). In particolare, il prof. Barone ha approfondito la crescita demografica di Modica (16.000 abitanti al Rivelo del 1585), la distribuzione della popolazione tra i diversi quartieri, l’espansione urbanistica trainata dai grandi cantieri edilizi di Modica Alta (S. Maria del Gesù, S. Giovanni Evangelista, S. Giorgio) e di Modica Bassa (S. Pietro, S. Maria di Betlemme, i conventi dei Domenicani, Cappuccini, Carmelitani). In definitiva, una città ricca e socialmente complessa, quella descritta dal relatore, nella quale andava formandosi un solido patriziato urbano che si sarebbe rapidamente sganciato da ogni dipendenza feudale per conquistare autonomia politica e amministrativa. Alla fine dell’ incontro è intervenuto il presidente del sodalizio, Enzo Cavallo, per riferire sulle iniziative promosse a livello regionale e nazionale a sostegno dell’Unitre di Niscemi e per annunciare i prossimi appuntamenti culturali.

© Riproduzione riservata
592195

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube