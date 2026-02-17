Modica e Pozzallo, decisivo intervento dei Carabinieri: salvato un 19enne in pericolo di vita

Modica/Pozzallo, 17 febbraio 2026 – Un intervento tempestivo, lucido e altamente professionale ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo con la collaborazione della polizia locale, di salvare la vita a un giovane di 19 anni che, dopo aver ingerito una massiccia quantità di farmaci, si trovava in gravissimo pericolo. La vicenda si è consumata nella mattinata di oggi, quando un amico del ragazzo, allarmato da alcuni messaggi vocali dal contenuto inequivocabile, ha avuto la prontezza e il coraggio di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. La prima chiamata è arrivata alla polizia locale che subito si è attivata per individuare l’abitazione. Da quel momento è scattata una macchina operativa che ha dimostrato efficienza, sangue freddo e straordinaria capacità di coordinamento. Determinante si è rivelato l’intervento della Centrale Operativa della Compagnia di Modica. Il militare in servizio, compresa sin da subito la gravità della situazione, ha attivato senza esitazione tutte le procedure necessarie, avviando accertamenti tecnici e telefonici mirati. In pochissimo tempo è riuscito a triangolare la posizione del cellulare del giovane, individuando con precisione l’abitazione a Pozzallo. Un lavoro svolto sotto pressione, in cui ogni secondo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Una volta localizzato l’indirizzo, è scattato il coordinamento tra la Stazione dei Carabinieri di Pozzallo e il personale sanitario del 118. La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, ha dovuto effettuare diversi tentativi prima di riuscire ad accedere all’abitazione. All’interno, il giovane è stato trovato in condizioni critiche. L’intervento congiunto dei militari e dei sanitari ha consentito di metterlo in sicurezza e affidarlo immediatamente alle cure mediche, scongiurando un epilogo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. L’operazione odierna rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’elevato livello di preparazione e della capacità operativa dei Carabinieri del territorio. La gestione dello stress, l’utilizzo efficace degli strumenti tecnologici e il coordinamento tra Centrale Operativa e pattuglie sul campo hanno fatto la differenza. Un intervento brillante che conferma il ruolo fondamentale dell’Arma quale presidio costante di sicurezza e tutela della vita umana, capace di trasformare una situazione drammatica in una storia di speranza e salvezza.

