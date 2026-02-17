  • 17 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Febbraio 2026 -
Attualità | Comiso

Comiso a Sanremo. Giovani eccellenze locali nella città dei fiori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 17 febbraio 2026 – Eccellenze comisane a Sanremo. Giovani che hanno scommesso su se stessi e che portano alto il nome della città di Comiso. “Un piacere vedere che l’impegno e la passione pagano”. Così afferma il sindaco, Maria Rita Schembari
Si tratta di Salvatore Mari, Daniele Mezzasalma e Brahim Mrad, pizzaioli di tre rinomate pizzerie di Comiso e di Flavia Nigita, massaggiatrice professionista. Mari e Mezzasalma hanno realizzato un brand con un mulino locale e grazie a questa operazione di marketing hanno spiccato il volo tanto da essere presenti all’ Isola Sanremo dal 25 al 27 febbraio. Brahim Mrad invece, parteciperà per la terza volta e sarà presente al “salotto delle celebrità” dal 24 al 28 febbraio. Infine, Flavia Nigita che già nel 2024 aveva partecipato e che ora, raggiunto il livello professionale, è stata riconfermata come massaggiatrice.
“ Alla base – commenta il sindaco- c’è un duro e appassionato lavoro di 4 giovani che hanno scommesso su se stessi, riuscendo a conquistare il palato di molti frequentatori dei loro locali. Esattamente come Flavia che, dopo anni di preparazione ha raggiunto il suo obiettivo. Questi giovani vanno premiati sempre e non solo perchè portano alto il nome della nostra città fino a Sanremo, ma sopratutto perchè si sono messi in gioco. A nome mio dunque, e di tutta la mia Giunta, un plauso, un incoraggiamento ad andare sempre avanti e un in bocca al lupo”.

© Riproduzione riservata
591933

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube