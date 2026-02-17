Ragusa. Workshop teatrale gratuito “Maschere e Barocco – Abitare la Commedia dell’Arte”

Ragusa, 17 febbraio 2026 – Unire formazione teatrale, crescita personale, valorizzazione culturale e riscoperta storica, mettendo in dialogo la Commedia dell’Arte, patrimonio della tradizione italiana, e la ricchezza artistica e identitaria del Barocco ragusano attraverso il linguaggio espressivo del teatro. È l’obiettivo del workshop teatrale “Maschere e Barocco – Abitare la Commedia dell’Arte”, progetto completamente gratuito rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzato da EDUKA ETS con il sostegno dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa.

“Si tratta di un workshop teatrale intensivo – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – dedicato al lavoro Teatrale sulla maschera della Commedia dell’Arte, sulla gestualità, l’espressività corporea e l’improvvisazione, per far vivere agli studenti il teatro come esperienza attiva e formativa L’esperienza si inserisce in un percorso educativo che favorisce partecipazione, inclusione e crescita culturale delle nuove generazioni. Attraverso il linguaggio teatrale della maschera, il workshop mira a:

– Favorire l’inclusione e la partecipazione attiva, offrendo spazi di espressione anche ai ragazzi più timidi o fragili.

– Contrastare i fenomeni di bullismo e isolamento sociale attraverso il lavoro di gruppo e l’empatia teatrale.

– Prevenire la dispersione scolastica, valorizzando le attitudini creative e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e al territorio.

– Riscoprire il patrimonio culturale locale, mettendo in dialogo la Commedia dell’Arte con la ricchezza del Barocco ragusano”.

Il laboratorio sarà condotto dall’esperto teatrale Luca Gatta dell’Associazione Aisthesis di Napoli, realtà specializzata nella formazione attoriale e nella diffusione del teatro della tradizione italiana. Il workshop gratuito si svolgerà in un luogo in via di definizione e che sarà successivamente comunicato, nelle seguenti giornate:

Sabato 28 febbraio 2026 — dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

Domenica 1 marzo 2026 — dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alle Ore 18.30 ci sarà la restituzione teatrale finale aperta al pubblico.

Per informazioni e adesioni (entro il 27 febbraio 2026): WhatsApp: 339 6969005 email: edukaets@gmail.com o al link: https://bit.ly/edukateatro

Salva